Spacciava eroina in città, arrestato dai Carabinieri

TERMOLI. Un arresto per spaccio di eroina, compiuto dai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Le strade di Termoli sono state teatro di un’operazione fulminea condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, che ha portato all’arresto di un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, intercettato mentre era alla guida della propria auto nel centro cittadino, ha insospettito i militari per il suo atteggiamento nervoso e sfuggente. È bastato un controllo mirato per far emergere ciò che si celava dietro quell’apparente normalità: all’interno del veicolo, ben nascosti, sono stati rinvenuti due pietre e quattro frammenti di eroina, per un peso complessivo di circa 53 grammi. Un quantitativo che non lascia spazio a dubbi sulla destinazione: lo spaccio.

La droga è stata immediatamente sequestrata e sottoposta a procedura penale, in attesa delle analisi chimiche e del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. L’arresto è scattato in flagranza, ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, e l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale competente, a disposizione della Procura della Repubblica di Larino. Il gip del Tribunale di Larino ha convalidato l’arresto, disponendo tuttavia la remissione in libertà dell’indagato, salvo ulteriori provvedimenti.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di controlli intensificati lungo la costa molisana, dove il fenomeno dello spaccio di stupefacenti continua a rappresentare una minaccia concreta, soprattutto per le fasce più giovani della popolazione. Le forze dell’ordine, con operazioni mirate e una presenza costante sul territorio, ribadiscono il loro impegno nel contrastare ogni forma di criminalità legata alla droga, con l’obiettivo di restituire sicurezza e fiducia ai cittadini. A Termoli, anche una mattina qualunque può trasformarsi in un momento cruciale nella lotta contro l’illegalità.