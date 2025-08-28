Spaccio di cocaina, 44enne arrestato dai Carabinieri nei pressi della stazione

TERMOLI. Dilaga il fenomeno di spaccio e consumo di stupefacenti sulla costa? A guardare bene i risultati delle attività repressive condotte dalle forze dell’ordine e in particolare dai Carabinieri della compagnia di Termoli, purtroppo, si direbbe di sì.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dell’Arma dei Carabinieri nel Basso Molise. Nella serata di ieri, durante un servizio perlustrativo mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno arrestato un 44enne originario di Foggia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.



L’uomo è stato notato aggirarsi con fare sospetto all’interno della stazione ferroviaria di Termoli. I Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo e alla perquisizione personale, rinvenendo due involucri termosaldati contenenti circa 110 grammi di cocaina, oltre a 710 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale, in attesa delle analisi di laboratorio e del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, e tradotto presso la casa circondariale più vicina, a disposizione della Procura della Repubblica di Larino.



Nel corso dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto legittimo l’arresto, confermando la misura della custodia cautelare in carcere.



L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, intensificata nel periodo estivo, che ha già portato a numerosi interventi analoghi. L’Arma dei Carabinieri, sotto la direzione del Comando Provinciale di Campobasso, ribadisce il proprio impegno nel garantire sicurezza ai cittadini, contrastando un fenomeno che ha profonde implicazioni sociali, soprattutto tra i più giovani.

Le attività di pattugliamento e prevenzione continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza reale e percepita nella comunità molisana.