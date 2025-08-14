Spiagge libere sotto controllo: intervento della Polizia locale a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. La Polizia locale di Montenero di Bisaccia è intervenuta nelle primissime ore di questa mattina per sgomberare un tratto di circa 1.500 metri quadrati di spiaggia libera, tra i più frequentati nel periodo estivo, da attrezzature balneari lasciate incustodite durante la notte.

L’operazione ha portato al sequestro di ombrelloni, lettini, sdraio, gonfiabili e altri oggetti lasciati sulla sabbia durante la notte, con l’intento di “prenotare” i posti per il giorno successivo. Tale pratica, oltre a rappresentare ogni anno un comportamento scorretto nei confronti degli altri bagnanti, è vietata dalle disposizioni vigenti a tutela della libera fruizione del litorale.

L’amministrazione comunale ribadisce che le spiagge libere sono un bene pubblico che, come tale, deve rimanere accessibile a tutti i cittadini e turisti, senza alcuna forma di occupazione abusiva; ed è per questo motivo che si invita l’utenza a rispettare le regole e a collaborare per garantire il decoro e la libera fruizione, a tutti, degli spazi comuni.

L’attenzione della Polizia locale resterà alta anche per il prosieguo della stagione balneare, al fine di assicurare il rispetto delle norme.