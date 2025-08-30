X
sabato 30 Agosto 2025
Tentano di rubare un Suv Mercedes a San Salvo Marina

  Redazione
  Cronaca

SAN SALVO MARINA. Un tentativo di furto d’auto, un atto vandalico o il tentativo di furti di oggetti all’interno di un veicolo: è quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato in via Caboto, nel centro di San Salvo Marina. Questa volta nel mirino è finito un Suv Mercedes, parcheggiato lungo la strada.

Il proprietario si è accorto dell’accaduto questa mattina e ha sporto regolare denuncia presso i carabinieri di Vasto, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

Le autorità locali invitano i cittadini a segnalare comportamenti sospetti e a prestare particolare attenzione alla sicurezza dei propri veicoli. Questo caso si aggiunge purtroppo a una serie di simili episodi registrati nella zona negli ultimi mesi.

