Tentato furto in via delle Gardenie, ladri messi in fuga dai cani

CAMPOMARINO. Ladri che si trasformano in vandali, quando i colpi non riescono. Ma a rimetterci sono sempre i proprietari finiti nel mirino dei banditi, che se non vedono soffiata la macchina, la ritrovano con vetri infranti e serrature danneggiate.

E’ accaduto nella notte a Campomarino lido, in via delle Gardenie, quando l’abbaiare dai balconi di più cani ha messo i malviventi fuga, hanno preferito abbandonare il loro ‘osso’ per evitare di essere scoperti.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, avevano già infranto il finestrino di una utilitaria, ma poi si sono dileguati. I residenti e i turisti chiedono ulteriori controlli, ma sottolineano anche: «Quando si dice che i nostri pelosetti ci salvano», come nel caso della Fia Panda nera.