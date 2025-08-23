X
sabato 23 Agosto 2025
Cerca

Tentato furto in via delle Gardenie, ladri messi in fuga dai cani

  • Redazione
  • Cronaca, Foto

CAMPOMARINO. Ladri che si trasformano in vandali, quando i colpi non riescono. Ma a rimetterci sono sempre i proprietari finiti nel mirino dei banditi, che se non vedono soffiata la macchina, la ritrovano con vetri infranti e serrature danneggiate.

E’ accaduto nella notte a Campomarino lido, in via delle Gardenie, quando l’abbaiare dai balconi di più cani ha messo i malviventi fuga, hanno preferito abbandonare il loro ‘osso’ per evitare di essere scoperti.

Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30, avevano già infranto il finestrino di una utilitaria, ma poi si sono dileguati. I residenti e i turisti chiedono ulteriori controlli, ma sottolineano anche: «Quando si dice che i nostri pelosetti ci salvano», come nel caso della Fia Panda nera.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.