Tentato omicidio, Polizia arresta un 40enne

ISERNIA. A Isernia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di circa 40 anni, pluripregiudicato del posto, ritenuto responsabile di tentato omicidio, minaccia aggravata e violazione di domicilio. L’arresto è avvenuto al termine di una delicata e articolata indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica locale. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe premeditato l’aggressione, preceduta da minacce esplicite rivolte alla vittima e da annunci di imminenti atti di violenza. Le parole si sono trasformate in azioni quando il quarantenne ha raggiunto l’abitazione della persona presa di mira, scardinando la porta d’ingresso e facendo irruzione all’interno.

A quel punto, ha colpito la vittima con una serie di calci e pugni diretti a zone vitali del corpo, provocando ferite e lesioni gravi tali da richiedere il ricovero immediato presso il nosocomio locale. Le condizioni della vittima sono apparse da subito critiche, con una prognosi inizialmente riservata e un concreto pericolo di vita. In esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura, l’indagato è stato associato alla Casa Circondariale di Isernia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e l’uomo potrà far valere le proprie ragioni difensive secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Penale. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, colpita dalla brutalità dell’aggressione e dalla violazione della sfera privata della vittima, aggredita nel luogo che dovrebbe rappresentare protezione e sicurezza: la propria casa.