Teppisti in azione: danneggiato un gioco nella villa comunale di Guglionesi

GUGLIONESI. Atto vandalico nella Villa Comunale Castellara di Guglionesi, ignoti hanno danneggiato uno dei giochi destinati ai bambini, trasformando un luogo di svago in un simbolo di inciviltà.

Un gesto inaccettabile che mette a dura prova la pazienza e il senso di comunità dei cittadini, stanchi di dover subire i danni causati da persone senza rispetto per il bene pubblico. Questi atti di vandalismo non solo danneggiano la struttura, ma feriscono anche il tessuto sociale, privando famiglie e bambini di un luogo sicuro e accogliente.

Dal Comune di Guglionesi è subito arrivata una ferma condanna verso questi comportamenti antisociali e l’impegno a intervenire tempestivamente per riparare il gioco e riportare la normalità nel parco. L’amministrazione ribadisce che atti simili non saranno tollerati e invita tutta la comunità a collaborare per proteggere i beni pubblici e promuovere il rispetto reciproco.

Un richiamo all’educazione civica e alla responsabilità di ognuno per preservare spazi fondamentali per la crescita e il benessere dei più giovani.