X
lunedì 11 Agosto 2025
Cerca

Tragedia a Vasto: muore bambino di un anno per arresto cardiaco

  • Redazione
  • Cronaca

Un bambino di un anno è deceduto ieri sera all’ospedale di Vasto, dove era arrivato in stato di arresto cardiocircolatorio. Intorno alle 19:10, la madre lo ha condotto al pronto soccorso, dove il neonato è stato immediatamente intubato e sottoposto a manovre rianimatorie, purtroppo senza successo. Secondo le prime informazioni, sul corpo del bambino non sono stati rilevati segni di traumi o lesioni esterne.

Dalle ricostruzioni, sembra che il piccolo si sia addormentato dopo aver mangiato, ma la madre, di origine romena, lo avrebbe poi visto vomitare, intervenendo tempestivamente per soccorrerlo. È al momento da accertare se la donna abbia tentato qualche manovra di primo soccorso prima di recarsi in ospedale.

I carabinieri stanno conducendo le indagini e hanno già ascoltato la madre. Si apprende che il bambino aveva anche consumato un biscotto, per cui non si esclude che la causa del decesso possa essere una polmonite ab ingestis.

L’ospedale ha richiesto l’esame autoptico, che è stato disposto dalla Procura di Vasto: la salma è stata sequestrata e sarà trasferita all’ospedale di Chieti per ulteriori accertamenti.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.