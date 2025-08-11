Tragedia a Vasto: muore bambino di un anno per arresto cardiaco

Un bambino di un anno è deceduto ieri sera all’ospedale di Vasto, dove era arrivato in stato di arresto cardiocircolatorio. Intorno alle 19:10, la madre lo ha condotto al pronto soccorso, dove il neonato è stato immediatamente intubato e sottoposto a manovre rianimatorie, purtroppo senza successo. Secondo le prime informazioni, sul corpo del bambino non sono stati rilevati segni di traumi o lesioni esterne.

Dalle ricostruzioni, sembra che il piccolo si sia addormentato dopo aver mangiato, ma la madre, di origine romena, lo avrebbe poi visto vomitare, intervenendo tempestivamente per soccorrerlo. È al momento da accertare se la donna abbia tentato qualche manovra di primo soccorso prima di recarsi in ospedale.

I carabinieri stanno conducendo le indagini e hanno già ascoltato la madre. Si apprende che il bambino aveva anche consumato un biscotto, per cui non si esclude che la causa del decesso possa essere una polmonite ab ingestis.

L’ospedale ha richiesto l’esame autoptico, che è stato disposto dalla Procura di Vasto: la salma è stata sequestrata e sarà trasferita all’ospedale di Chieti per ulteriori accertamenti.