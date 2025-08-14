Tragico frontale sulla Trignina: oggi i funerali di Valentino Canzona

SAN POLO MATESE. Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 18, nella chiesa di Sant’Antonio a San Polo Matese, i funerali di Valentino Canzona, il 32enne deceduto sulla Trignina a seguito di uno schianto fatale. Il giovane lascia la mamma, il papà, la sorella Manuela e i nonni Valentino e Lucia.

Nella mattinata di ieri è stata eseguita l’autopsia sulla salma del 32enne di Bojano, morto sul colpo a seguito del violentissimo frontale che ha coinvolto la Volkswagen Golf, a bordo della quale stava viaggiando, e un Mercedes.

L’esame autoptico, condotto dal medico legale dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Pietro Falco, ha evidenziato un trauma toraco-addominale con lesione agli organi interni, che non ha lasciato scampo al 32enne. Eseguiti anche gli esami istologici e tossicologici, i cui risultati si avranno tra 60 giorni.

Nell’incidente è rimasto gravemente ferito anche un amico di Canzona, D.D.J., di 32 anni, che viaggiava accanto a lui. Il ragazzo è stato trasferito in elisoccorso a Pescara. Ferite più lievi per un 60enne, anche lui di Bojano, che si trovava alla guida del Mercedes. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Vasto per ricevere le cure del caso.