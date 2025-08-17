Turisti derubati dell’auto nell’ultimo giorno di vacanza

TERMOLI. Ancora un furto d’auto nella zona di viale Trieste, questa volta ai danni di un gruppo di turisti abruzzesi, ospiti di un B&B nei pressi della ferrovia. Al loro ultimo giorno di vacanza, i ragazzi si sono accorti questa mattina che la loro Fiat 500 di nuova generazione, parcheggiata ieri sera vicino al sottopassaggio ferroviario, era sparita.

L’auto era regolarmente presente alle 21, secondo quanto riferito dai proprietari, il che fa pensare che il furto sia avvenuto durante la notte.

Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di atti vandalici e furti che da mesi colpiscono la zona di viale Trieste e dintorni. Specchietti rotti, vetri infranti, tergicristalli spezzati: una scia di danneggiamenti che ha esasperato residenti e visitatori.