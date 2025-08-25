Ubriachi litigano in strada, arriva la volante e poliziotto viene aggredito: 27enne in manette

CAMPOBASSO. Nella serata del 18 agosto, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Campobasso sono intervenuti in una delle vie cittadine a seguito di numerose segnalazioni per una lite tra due uomini, presumibilmente di origine straniera.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato i soggetti segnalati, entrambi in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol. I due stavano ostacolando il traffico veicolare, camminando e gesticolando tra le auto in movimento. Uno dei due, alla vista della volante, ha iniziato a inveire contro un automobilista, tentando di colpire il veicolo con calci.

Il giovane, cittadino somalo di 27 anni, ha da subito mostrato un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, rifiutando di collaborare e assumendo comportamenti aggressivi e minacciosi. Durante il tentativo di controllo, ha opposto resistenza fisica fino ad aggredire uno dei poliziotti, provocandogli lesioni personali.

Considerata la gravità dei fatti e la condotta violenta tenuta sia verso i cittadini presenti che nei confronti degli operatori di polizia, il soggetto è stato tratto in arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.