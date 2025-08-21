Un 34enne trovata senza vita nel capoluogo, disposta l’autopsia

CAMPOBASSO. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di una trentaquattrenne, trovata senza vita ieri nel capoluogo. Sulla vicenda, sta indagando la squadra mobile della questura di Campobasso e l’accertamento irripetibile disposto dalla Procura del capoluogo intende dissipare ogni dubbio relativo alla tragica scomparsa della giovane, molto conosciuta in città.

L’esame autoptico sarà effettuato all’ospedale Cardarelli del capoluogo, dove attualmente la salma della ragazza è custodita, per disposizione della magistratura.