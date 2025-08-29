Vandali anche alla Madonna delle Grazie, rubano anche il cestino delle offerte

TERMOLI. Non solo la riscoperta della Madonna delle Grazie, ma anche la tristezza per i continui atti vandalici che vengono compiuti in città e non risparmiano nemmeno i luoghi di culto.

Una triste notizia raccolta a margine dell’evento svoltosi martedì sera: proprio l’area del Santuario è stato recentemente oggetto di atti vandalici. Gli autori hanno causato danni nella parte antistante dell’edificio, nell’area del sagrato e all’interno della chiesa, portando via vigliaccamente il cestino destinato alle elemosine.

Ricordiamo che in questo sito vive suor Nina Belardi, che con zelo e passione si adopera nella gestione di questo eremo.

A don Gianfranco Mastroberardino, parroco della Chiesa del Santuario Madonna delle Grazie, e a suor Nina va la solidarietà della redazione di Termolionline e, sicuramente, anche quella di tutta la comunità termolese.

Auspichiamo che le autorità preposte intervengano prontamente per fermare tali fenomeni e restituire serenità a quanti vogliono vivere liberamente momenti di spiritualità e tranquillità nel nostro santuario mariano, Madonna delle Grazie.