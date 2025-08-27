Vandalizzata la roulotte di Marian nel parcheggio della Madonna delle Grazie

TERMOLI. Vandali colpiscono la roulotte di Marian, senzatetto noto per il suo impegno.

Un episodio spiacevole ha coinvolto Marian, un senzatetto che da tempo vive in una roulotte situata nei pressi del santuario di Madonna delle Grazie. Attualmente Marian si trova alle Isole Tremiti per lavoro, alcune foto dai suoi amici che documentano un atto vandalico avvenuto nei pressi della sua dimora.

La roulotte, chiusa da oltre un mese e mai oggetto di problemi, è stata danneggiata in circostanze ancora da chiarire. Marian, noto tra chi vive in strada per la sua educazione e dedizione al lavoro. Contattati da un conoscente il parroco del santuario, nella speranza che le telecamere di sorveglianza possano fornire indizi utili sull’identità dei responsabili.

Il fatto ha suscitato preoccupazione tra chi conosce Marian, che negli ultimi tempi ha cercato con determinazione di costruirsi una vita dignitosa nonostante le difficoltà. Verrà spora denuncia contro ignoti.