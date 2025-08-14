Viaggia con documenti contraffatti, denunciato camionista straniero

MONTENERO DI BISACCIA. Durante un’attività di controllo mirata alla verifica della regolarità nel trasporto internazionale di merci, la Polizia Stradale di Campobasso, in collaborazione con la Direzione Territoriale del Sud e il personale della Motorizzazione Civile di Bari e Campobasso, ha riscontrato una grave irregolarità documentale presso l’area di servizio Trigno Est dell’autostrada A14, nel territorio comunale di Montenero di Bisaccia.

Il controllo ha riguardato un complesso veicolare immatricolato in Serbia, condotto da un autotrasportatore straniero, che ha esibito agli agenti un’autorizzazione bilaterale di viaggio apparentemente rilasciata dalle autorità serbe a favore di una società di trasporto internazionale.

Tuttavia, a seguito di approfonditi accertamenti condotti dagli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria, il documento è risultato contraffatto, presentando evidenti difformità nei grafismi di stampa e nei dispositivi di sicurezza rispetto agli originali ufficiali previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro del documento falso e alla denuncia del conducente alla Procura di Larino, per il reato di uso di atto falso, previsto dall’articolo 489 del Codice Penale, che contempla la pena della reclusione da uno a sei anni.

L’intervento si inserisce nel più ampio contesto delle attività di controllo finalizzate a garantire la sicurezza stradale e la legalità nel settore del trasporto internazionale, con particolare attenzione al contrasto della documentazione fraudolenta, fenomeno che rappresenta un serio rischio per l’integrità del sistema logistico e per la tutela degli operatori onesti.