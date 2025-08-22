Vigili del fuoco impegnati lungo la statale 87, riaperta la circolazione in entrambe le direzioni

TERMOLI. In via di risoluzione l’emergenza che si è manifestata lungo la statale 87, a Termoli, dove a causa di un incendio adiacente alla strada, la viabilità è stata deviata, circostanza che ha provocato lunghi incolonnamenti, anche di mezzi pesanti, in entrata e uscita da Termoli.

Dalla mattinata di oggi, infatti, diversi incendi stanno interessando l’area a ridosso della zona industriale di Termoli, coinvolgendo anche un lungo tratto della statale 87.

Sul posto stanno intervenendo più squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso e diverse squadre di volontari, tutte coordinate da un direttore delle operazioni di spegnimento.

A tutela della incolumità degli utenti della strada e del personale soccorritore è stato necessario interdire al traffico la statale 87, dall’ex stabilimento di lavorazione dello zucchero all’innesto autostradale.

Tuttora in corso le operazioni di spegnimento, mentre la circolazione è ripresa in direzione Campobasso, poco prima delle 15, mentre dopo circa 45 minuti è stata riaperta anche verso Termoli.