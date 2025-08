A Guglionesi una reunion speciale: la classe 1985 brinda ai 40 anni

GUGLIONESI. Ci sono generazioni che hanno vissuto un’infanzia capace di lasciare un segno indelebile. La classe 1985 è una di queste. Quaranta anni sono passati, ma sembra ieri che i pomeriggi d’estate profumavano di cemento caldo, palloni che rimbalzavano nei cortili e risate che riempivano l’aria, libere e spensierate.

Erano gli anni ’90, gli anni dei Walkman e delle cassette riavvolte con la matita, delle figurine Panini scambiate sotto casa e dei videogiochi sul Super Nintendo. Quando un cellulare era un lusso enorme e le prime chiamate erano quasi un evento. Erano gli anni in cui bastava davvero poco per essere felici.

Si giocava a “Un, due, tre, Stella!”, restando immobili come statue pur di non farsi beccare, a “Regina, reginella” e “Strega comanda color”, tra rincorse e grida che riempivano le strade. C’era la palla avvelenata, che metteva alla prova riflessi e risate, e per molti pomeriggi le Barbie diventavano regine di mondi immaginari, vestite e rivestite mille volte mentre le amicizie nascevano semplicemente, senza bisogno di parole.

E poi c’erano i cartoni animati, quelli che hanno fatto epoca: “Candy Candy” e “Georgie”, capaci di farci sognare e commuovere, “Mila e Shiro” che insegnavano a non mollare mai, “Holly e Benji” con i loro campi infiniti, “L’Uomo Tigre” e le sue sfide leggendarie, “Sailor Moon” con la magia che salvava il mondo e i mitici “Power Rangers”, che ci facevano sentire invincibili.

Lo scorso 5 agosto, la classe ’85 di Guglionesi si è ritrovata per festeggiare i quarant’anni presso il locale Trasformazioni di Larino, un momento di gioia e ricordo. La giornata è stata aperta da una messa celebrata in cui i partecipanti hanno voluto ricordare con affetto due compagni, Domenico e Subadra, rimasti nel cuore di tutti.

Oggi, a quarant’anni, la classe 1985 sorride, perché il tempo è passato, ma certi legami non si spezzano e certi ricordi non sbiadiscono. Quei pomeriggi in cortile, quelle merende semplici, quelle voci di bambini che riempivano il quartiere… sono ancora lì, impressi nei cuori di chi li ha vissuti.

E forse è proprio questo il segreto: possiamo crescere, cambiare, affrontare il mondo da adulti, ma dentro di noi ci sarà sempre un pezzo di quella magia. Perché, anche dopo quarant’anni, resteremo per sempre i ragazzi degli anni ’90… e soprattutto, la classe 1985 di Guglionesi.