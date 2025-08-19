A largo Tornola “Termoli vista dai nostri autori”

TERMOLI. Largo Tornola, domani sera, mercoledì 20 agosto, torna a ospitare la consueta manifestazione dell’associazione Andrea di Capua-

Largo Tornola a Termoli si trasformerà in un crocevia di voci, pensieri e memorie con l’evento “Tèrnole”, una serata condotta da Emanuele Bracone, sotto l’egida dell’Associazione Culturale “Andrea di Capua – Duca di Termoli”.

In un’atmosfera intima e raccolta, si alterneranno sul palco figure che hanno contribuito in modi diversi alla vita culturale e sociale della città: Vincenzo Cicchino, Nicola Di Pietrantonio, Norma Malacrida, Angelo Marolla, Saverio Metere, Pierluigi Pranzitelli, Antonio Smargiassi e Nicola Troilo, scelti nel novero degli iscritti all’associazione.

Non si tratterà di semplici interventi, ma di un dialogo aperto, una tessitura di esperienze e riflessioni che mirano a restituire senso alla parola detta, alla memoria condivisa, alla comunità che ascolta.

A impreziosire la serata saranno le “Fattarièlle” di Anna Catalano, brevi racconti che custodiscono la saggezza popolare, le poesie in vernacolo di Pina Cupone, che daranno voce all’anima più autentica di Termoli, e le note e i versi di Nicola Palladino, poeta e musicista capace di evocare emozioni profonde.

“Tèrnole” non è solo un evento, ma un invito a ritrovarsi, a riconoscersi, a lasciarsi attraversare dalla bellezza della parola e dalla forza del racconto. L’ingresso è libero e la serata promette di essere un momento di rara intensità, dove la cultura non è spettacolo, ma incontro.