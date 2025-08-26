A Larino la presentazione di “Cuore puro” di Laura D’Angelo

LARINO. “Cuore puro”, l’ultima opera di Laura D’Angelo, sarà presentato a Palazzo Ducale il 28 agosto alle ore 21.00.

“Cuore puro” è un volume di prose poetiche che l’autrice dona al lettore con delicatezza e sorprendente tenacia, portandolo verso una coraggiosa umanità e promuovendo il sentimento.

Un libro che accompagna nelle quotidianità, corrobora le tempeste emotive e guida verso lidi di speranza, racchiudendo il cuore del mondo.

Laura D’Angelo è laureata in Filologia classica e Dottore di ricerca in Studi Umanistici. Critico letterario, narratrice e poetessa, scrive tra le altre su riviste scientifiche di letteratura e poesia come “Gradiva, International Journal of Italian Poetry” – Ed. Olschki, “Letteratura e dialetti”, “Studi medievali e moderni”.

Ha in precedenza pubblicato, con interessanti riscontri critici, Sua maestà di un amore (Scatole Parlanti, 2021) e Poesia dell’assenza (Il Convivio, 2023).

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Giuseppe Puchetti, sindaco della Città di Larino, e Iolanda Giusti, Assessore alla Cultura.

Dialogherà con l’autrice Graziella Vizzarri, Consigliera comunale.

Lettura di brani a cura di Gaetano Ricci, Aps InCerchio – Compagnia Teatrale Amatoriale di Larino.