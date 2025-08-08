MONTENERO DI BISACCIA. A piccoli passi nella storia. Percorso storico nel cuore di Montenero di Bisaccia

Nel cuore antico di Montenero di Bisaccia, dove ogni pietra sembra custodire un segreto e ogni vicolo risuona delle voci del passato, nasce un’esperienza capace di intrecciare memoria, scoperta e passione.

“A piccoli passi nella storia” non è solo un percorso guidato: è un atto d’amore verso il territorio, una camminata lenta e consapevole dentro le radici più profonde di una comunità.

Ideato e realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso”, questo progetto prende forma grazie all’energia contagiosa di alcuni studenti e alla guida attenta dei docenti Marcello Di Stefano e Antonietta Giuliano. L’iniziativa nasce all’interno dei progetti didattici finanziati con fondi del PNRR, ma va ben oltre il compito scolastico: è un gesto di restituzione verso il proprio paese, una narrazione corale fatta di studio, osservazione e orgoglio.

Il percorso, presentato nella prima serata del “Notte al Borgo Antico”, uno degli eventi più importanti dell’Estate Montenerese 2025, si snoda tra le vie e i luoghi più significativi del borgo, invitando a rallentare e ad ascoltare ciò che mura, portali, chiese e pietre hanno da raccontare. A guidare il cammino ci sono delle impronte disegnate a terra: piccole scarpe stilizzate che segnano la strada, simbolo di un’andatura lenta, curiosa, partecipe.

Tappa dopo tappa – dal Castello a Palazzo Luciani, dalla Chiesa della Madonna del Carmine fino alle Mura longobarde – si compone un mosaico di storia viva, fatta di personaggi, simboli e memoria condivisa. Ma ciò che rende questo percorso davvero speciale è la sua accessibilità universale: ogni sito è accompagnato da un pannello multisensoriale con testi chiari, versioni audio accessibili tramite QR code, traduzioni in inglese e la presenza del nome del luogo in braille. Perché la cultura, quella vera, è inclusiva, aperta, capace di parlare a tutti.

La realizzazione è stata possibile grazie ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica (D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N.19), che hanno consentito l’acquisto delle targhe donate alla comunità come segno di un legame profondo tra la scuola ed il territorio.

“A piccoli passi nella storia” è anche il risultato di un lavoro di comunità. La sua riuscita è stata resa possibile grazie alla generosa collaborazione di cittadini, famiglie, studiosi, appassionati locali e al supporto della Pro Loco Frentana, dell’amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico comunale competente.

Un ringraziamento speciale va a coloro che hanno messo a disposizione ricordi, foto, documenti e storie: l’Archivio Storico E. A. Paterno presso Chiappini Giuseppe, l’Archivio fotografico Assogna Antonio, Benedetto Leo, Bracone Maria Teresa, D’Antonio Rossano, Di Bello Nicola, Di Stefano Lorenzo, Finocchio Antonietta e Don Rossi Stefano.

Questo itinerario non è solo un’occasione per conoscere Montenero di Bisaccia: è un invito a viverla, ad attraversarla con occhi nuovi, ad ascoltarla con il cuore. A spiegare ogni singola targa ci saranno anche stasera, a partire dalle ore 21.00, le studentesse e gli studenti dell’Omnicomprensivo, che saranno a disposizione degli interessati per la visita guidata.

Seguite le impronte, lasciatevi condurre dalla curiosità, e fatevi sorprendere da tutto ciò che si può scoprire… un piccolo passo alla volta.