Al Palazzo Ducale di Petacciato “pagine di storia”

PETACCIATO. Tito Barbieri, un turbolento mazziniano: Gabriella Paduano ha presentato il suo ultimo lavoro al Palazzo Ducale di Petacciato. Un incontro intenso e appassionante quello che si è svolto sabato sera, presso il Palazzo Ducale di Petacciato, dedicato alla figura di Tito Barbieri (1821-1865), patriota molisano, rivoluzionario e fedele mazziniano. L’occasione è stata la presentazione del volume “Tito Barbieri. Un turbolento mazziniano” (Palladino Editore), ultima opera della storica Gabriella Paduano, che ha restituito voce e memoria a un personaggio affascinante e ancora poco conosciuto del Risorgimento. A dialogare con l’autrice è stata Elisabetta Candeloro, che ha guidato il pubblico in un percorso fatto di domande e spunti di riflessione: dall’identità di Barbieri come “uomo europeo” alla sua fedeltà a Mazzini, dal rapporto con le donne alla passione per la fotografia, fino al mistero che avvolge la sua morte. Non sono mancati i riferimenti agli oggetti autentici del patriota, come il divano e le armi riprodotte in copertina, al presunto progetto di un fucile che portava il suo nome e al legame con il complotto contro Napoleone III. Il pubblico ha seguito con grande attenzione e interesse, partecipando con interventi e domande che hanno arricchito ulteriormente la serata. È emerso il ritratto di un uomo inquieto e moderno, che visse tra esilio, cospirazioni e battaglie, portando con sé il “sacro fuoco” della libertà. L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento di valorizzazione culturale, ma anche un invito a riscoprire il ruolo del Molise all’interno della storia nazionale.