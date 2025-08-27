Al via le iscrizioni ai corsi di musica sacra

TERMOLI. La Chiesa e i vescovi italiani più volte si sono pronunciati sulla necessità di una vera e propria formazione per coloro che svolgono il ministero della musica sacra nelle parrocchie. Questo ministero, però, esige un’adeguata preparazione tecnica e liturgica e per rispondere a questa esigenza la Diocesi di Termoli-Larino da diversi anni ormai sostiene l’Istituto Diocesano di Musica Sacra.

La sua attività, fortemente incoraggiata dal Vescovo, mons. Claudio Palumbo, è dunque indirizzata a tutti coloro, laici o consacrati, motivati al raggiungimento delle competenze necessarie alla pratica organistica, alla direzione di coro, al canto e all’animazione liturgico-musicale in generale.

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026 con i corsi rivolti alla formazione di giovani e adulti nei seguenti indirizzi di studio:

Diploma di animatore liturgico-musicale; Diploma di organo liturgico; Diploma di canto liturgico; Diploma in direzione di coro; Diploma in altro strumento (violino, clarinetto, ecc.) per uso liturgico.

Le lezioni si svolgeranno al “Centro Pastorale Ecclesia Mater” (ex seminario vescovile) in Piazza Sant’Antonio a Termoli.

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2025, per informazioni sull’offerta formativa è possibile consultare il depliant PDF scaricabile al seguente link contattare il Dott. Paolo Tarantino, direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra, al numero 3473521410.

https://www.musicasacratl.it/wp-content/uploads/2024/09/Depliant-IMS-nuovo.pdf