Alla riscoperta del Santuario Madonna delle Grazie



TERMOLI. “La poesia la scegliamo per cambiare, i conoscenti per essere più leggeri, quel che resta dell’amore per quel briciolo di equilibrio, ma l’amicizia la scegliamo per la fiducia, la lealtà e la bellezza.”

Con questa ode, Ettore Fabrizio dà il suo benvenuto agli amici intervenuti presso la meravigliosa chiesetta del Santuario della Madonna delle Grazie.

La Lectio Brevis, presentata dall’artista termolese Ettore Fabrizio, è un inquadramento storico, religioso, artistico ed emozionale di una antica e interessante chiesa di Termoli. Fabrizio, nella sua performance, ha messo in scena la bellezza, l’amore per la sua terra, l’importanza dell’appartenenza e la valorizzazione del patrimonio artistico che la città di Termoli custodisce.

Ettore Fabrizio ha raccontato della Chiesetta della Madonna delle Grazie che, nel 1500, era situata all’uscita del borgo di Termoli, lungo l’asse viario che collegava la nostra città costiera con l’immediato entroterra, San Giacomo (oggi San Giacomo degli Schiavoni), dove il vento scuoteva distese di ulivi e alberi da frutta. Una rotabile che i coloni del Barone del tempo percorrevano con il proprio carretto per raggiungere il mercato di Termoli e, se gli affari andavano bene, al rientro si fermavano per lasciare l’elemosina all’eremita. Le terre di questo antico sito religioso appartenevano alla Mensa diocesana, e il Barone delle Terre di San Giacomo era il Vescovo di Termoli.

La lectio è minuziosa e, dal punto di vista architettonico, ci svela tante curiosità inedite, come la datazione del sito:

“L’unica cosa che potrebbe convincerci del periodo di costruzione (XVI secolo – 1500) è l’inclinazione della pianta della chiesetta (vi siete accorti che è storta?). È leggermente obliqua rispetto al muro d’ingresso. Non ha angoli di novanta gradi: quello alla mia destra è acuto, quello alla mia sinistra è ottuso. Questa tecnica era in uso nel Rinascimento (gli architetti dell’epoca erano dei veri artisti); con questa inclinazione volevano rappresentare la posizione sofferente di Gesù Cristo in Croce.”

Dettagli, fatti, racconti, storie di vescovi, capitoli, popoli ed eroi vengono sapientemente evocati dall’artista Fabrizio che, con maestria, non tralascia alcun particolare. Una cavalcata nella storia dal 1500 ai giorni nostri, elencando le modifiche urbanistiche che il quartiere, compreso il sito della chiesa, ha subito, con le profonde trasformazioni avvenute nel corso dei secoli.

Fino ad arrivare all’estate del 1960, quando giunsero a Termoli due personaggi dall’Emilia Romagna a bordo di una Ford Anglia familiare (modello di autovettura prodotta dal 1940 al 1967 negli stabilimenti della filiale britannica della Ford), che riportarono nuovamente in vita questo luogo dell’anima, ancora oggi centro dinamico della vita religiosa e fulcro per molti della spiritualità: il Santuario Mariano della Madonna delle Grazie. I loro nomi erano Don Francesco Guerra e Don Gildo Fabbri. Due persone molto diverse tra loro: il primo artista, il secondo predicatore. Furono mandati a coadiuvare il clero nella nuova Termoli, quella costruita dalla Madonnina fino al nuovo campo sportivo.

Don Gildo, insieme all’aiuto dei ragazzi (tra cui Ettore Fabrizio), recuperò da una struttura in mattoni rossi raffigurante il Calvario, antistante la chiesetta, una statuina raffigurante la Madonna Addolorata, “apparentemente dozzinale e di scarso valore artistico”. Dopo il sapiente restauro a cura di Don Gildo, si scoprì che si trattava di una magnifica opera rinascimentale, risalente al 1400, di cui ancora oggi apprezziamo, nella sua integrità, il valore artistico. La scultura conserva un’espressione emotiva del tutto eccezionale.

La lectio ha sapientemente descritto il meticoloso restauro apportato al quadro della Sacra Famiglia presente sulla parete dell’altare, e inoltre non ha tralasciato gli affreschi presenti all’interno dell’edificio di culto, opere realizzate dalla mano sapiente di Don Gildo, artista e restauratore conosciuto e apprezzato in tutta Europa.

Ettore Fabrizio ci descrive inoltre una comunità termolese degli anni Sessanta, in forte espansione, con una vita sociale intensa e una chiesa provvisoria, quella del Crocifisso, realizzata in una baracca in ferro, proprio perché la piccola chiesetta della Madonna delle Grazie non riusciva più a contenere il numero dei fedeli, cresciuto nel tempo (ricordo vivo nella memoria di molti, dove Ettore ha fatto la sua prima comunione). Una comunità fatta di tanti ragazzi e di numerose famiglie che vivevano la crescita spirituale insieme ai loro figli. Famiglie che adottavano una forma di educazione partecipe, senza tralasciare alcun aspetto nella formazione dei propri figli.

Sul sagrato della chiesa, molti hanno ricordato le tante attività che organizzavano Don Francesco e Don Gildo: dai laboratori agli incontri, alle feste, dove tutti contribuivano per renderle sempre più belle.

L’evento è stato animato con intermezzi di musica, voce e chitarra, dal maestro Tommaso Esposto.

Il pubblico, attentissimo, si è lasciato trasportare dalla voce narrante di Ettore, che ha recitato, raccontato, ma soprattutto rappresentato le bellezze di Termoli come solo pochi conoscono e sanno raccontare. Un fine appassionato di storia, storia sacra e religione, un ricercatore di archivi, un fine dicitore che ha regalato, nella sua Lectio Brevis, un elogio in chiave poetica alla bellezza della sua città, da cui traspare il suo amore puro e casto, che a tratti si fa emozionato, emozionante e contagioso.

Il messaggio di Fabrizio è positivo e propositivo: ci invita a riflettere sulla formazione e la trasmissione dei valori che questi due religiosi hanno instillato nei cuori e nelle famiglie, ma soprattutto sul senso di appartenenza, sull’accoglienza e sui valori tipici della fede cristiana. Sono questi insegnamenti, ancora oggi vivi, che ritroviamo nella nostra comunità termolese.

