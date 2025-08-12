“Arte sotto le stelle”, gli acquerelli di Maddalena Chimisso

CAMPOMARINO. Si è svolta, nelle serate del 9 e 10 agosto, la manifestazione “Arte sotto le stelle” un connubio tra arte, ballo, sfilate di moda e mercatini, nella magnifica ed affollatissima zona turistico alberghiera di Largo Venezuela a Montesilvano (Pe).

Nell’ambito dell’evento, patrocinato dal comune abruzzese, che ha visto presente la figura del sindaco, sempre attento verso l’intera comunità, hanno avuto luogo anche due estemporanee di pittura, una dedicata ai bambini, guidati da un’artista del luogo, e l’altra agli adulti.

Tra questi ultimi, provenienti da ogni parte d’Italia, anche l’artista campomarinese Maddalena Chimisso, da anni radicata a Montesilvano Colle.

Tanti i visitatori che si sono soffermati davanti gli acquerelli dell’architetto Maddalena Chimisso, anche stranieri, e tanti i curiosi che si sono soffermati a fare domande sui lavori dell’artista, di certo un vanto per la comunità di Campomarino.

L’artista, di origini arbëreshë, ormai trapiantata in Abruzzo, sarà presente con le sue opere dal 9 agosto al 10 novembre, presso la galleria Arteincontro di Fabrizio Serafini, sempre a Montesilvano.