domenica 24 Agosto 2025
“Aspettando la schiusa”, che successo a Campomarino

CAMPOMARINO. Si è svolto con grande partecipazione l’evento informativo dedicato alla tartaruga marina Caretta caretta, che ha avuto luogo ieri, domenica 24 agosto, sulla spiaggia libera di Campomarino, tra Lido Toschi e Oasi Beach.

L’iniziativa, organizzata dalle Guardie Ambientali d’Italia Odv – Sezione Provinciale Termoli, in collaborazione con il Centro Studi Cetacei di Pescara, ha attirato cittadini, turisti e appassionati di natura desiderosi di approfondire la conoscenza di questa affascinante specie. I partecipanti hanno potuto rivolgere numerose domande agli esperti, con grande interesse da parte dei più piccoli, e apprendere curiosità, dati scientifici e buone pratiche per proteggere le tartarughe marine. Notevole è stata la professionalità della dottoressa Daniela Profico del Centro Studi Cetacei, che ha guidato l’incontro con passione e competenza.

A seguire, è iniziata la fase di monitoraggio H24 del nido di Caretta caretta, situato proprio in quel tratto di costa, con il personale presente sul posto. È stato inoltre montato un tendone che fungerà da HQ per il periodo di monitoraggio attivo, garantendo il continuo controllo e la tutela del sito di nidificazione.

L’evento ha confermato ancora una volta quanto iniziative di sensibilizzazione e divulgazione scientifica possano unire scienza, amore per l’ambiente e partecipazione attiva della comunità, trasformando la spiaggia in uno spazio di consapevolezza e rispetto per la natura.

