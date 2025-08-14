X
giovedì 14 Agosto 2025
Cerca

Balla il tip-tap sul Corso, Termoli meta del viaggio artistico di Marie

  • Redazione
  • Cultura e società, Spettacolo

TERMOLI. L’estate porta a conoscere, scoprire, restare ammirati da tanti artisti di strada, che inseriscono Termoli nella loro road map, gruppi e singoli, cantanti e ballerini, giocolieri e anche clown.

Ieri mattina ha catturato la nostra attenzione, sul Corso Nazionale, che ne è palcoscenico prediletto, assieme a via Federico di Svevia, nell’ingresso al borgo, una ragazza di nazionalità francese.

Si chiama Marie, ed è di Bordeaux, sta percorrendo l’Italia e dopo la tappa nella nostra città, sarebbe andata a Roma e poi a Firenze, insomma, mete di pregio accomunate alla costa adriatica.

Nel dialogo intercorso con la giovane, che ballava il tip-tap su musiche programmate, gradevole intermezzo per i passanti, è emersa la voglia di unire il viaggio alla proposta artistica, con cui finanziarselo, sostanzialmente, ma non si considera un’artista di strada classica.

Incontri che divengono sempre più frequenti in centro e quando si promuovono arte, musica e cultura è sempre un piacere.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.