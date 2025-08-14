Balla il tip-tap sul Corso, Termoli meta del viaggio artistico di Marie

TERMOLI. L’estate porta a conoscere, scoprire, restare ammirati da tanti artisti di strada, che inseriscono Termoli nella loro road map, gruppi e singoli, cantanti e ballerini, giocolieri e anche clown.

Ieri mattina ha catturato la nostra attenzione, sul Corso Nazionale, che ne è palcoscenico prediletto, assieme a via Federico di Svevia, nell’ingresso al borgo, una ragazza di nazionalità francese.

Si chiama Marie, ed è di Bordeaux, sta percorrendo l’Italia e dopo la tappa nella nostra città, sarebbe andata a Roma e poi a Firenze, insomma, mete di pregio accomunate alla costa adriatica.

Nel dialogo intercorso con la giovane, che ballava il tip-tap su musiche programmate, gradevole intermezzo per i passanti, è emersa la voglia di unire il viaggio alla proposta artistica, con cui finanziarselo, sostanzialmente, ma non si considera un’artista di strada classica.

Incontri che divengono sempre più frequenti in centro e quando si promuovono arte, musica e cultura è sempre un piacere.