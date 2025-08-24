“Camminare insieme”: il vero significato della festa dei Santi Martiri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La festa in onore dei Santi Martiri Flaviano e Filomena si è conclusa, ma il suo significato più profondo non si esaurisce con le luci spente e le strade svuotate. Resta viva la devozione, la gratitudine e la fedeltà a Maria, Regina del cielo e della terra, che veglia instancabilmente su questa città e su ciascuno di noi.

La festa è stata molto più di un evento: è stata un’esperienza di comunità, un momento in cui abbiamo riscoperto che solo insieme possiamo costruire qualcosa di bello e buono. Insieme, con il cuore aperto e lo sguardo attento, possiamo camminare come popolo, come fratelli, come compagni di viaggio.

«Camminare insieme significa guardare la strada, sì, ma anche guardare il cielo che ci ispira, la terra che ci sostiene e le persone che ci camminano accanto. Significa accorgersi di chi gioisce e di chi, magari in silenzio, sta facendo fatica. È un invito a rallentare, a scendere dalle nostre sicurezze, a cambiare i programmi se necessario, a rimetterci in piedi quando cadiamo – dalla comunità parrocchiale -è un richiamo alla cura reciproca, alla capacità di vedere davvero l’altro, di ascoltarlo, di accoglierlo. Se vogliamo essere una comunità autentica, dobbiamo imparare l’arte dell’accorgersi: non basta camminare, bisogna farlo con consapevolezza, con attenzione, con amore. La festa ci ha ricordato che la bellezza della vita condivisa non si celebra solo in piazza, ma si costruisce ogni giorno, nei gesti semplici, nelle parole gentili, nella presenza discreta. Continuiamo a camminare, allora, con lo stesso spirito, senza fretta, con gratitudine, e con la certezza che ogni passo fatto insieme è già una festa che continua».