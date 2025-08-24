Carla Di Pardo al Festival dei Libri d’Artista “Gioielli di Carta”

TERMOLI-MONTE SANT’ANGELO. Nel cuore bianco del Gargano, dove la pietra racconta storie millenarie e il silenzio si fa sacro, Monte Sant’Angelo ha accolto la seconda edizione del Festival dei Libri d’Artista “Gioielli di Carta”, a cura di Matteo Totaro.

L’evento, inaugurato il 23 agosto presso la Biblioteca Ciro Angelillis, ex Convento delle Clarisse, ha visto un’affluenza continua di visitatori, esperti e critici d’arte, tutti attratti dall’universo poetico e materico del libro-oggetto. In questo luogo mistico, dove ogni anno migliaia di pellegrini si recano per visitare la Basilica di San Michele Arcangelo — consacrata, secondo la tradizione, direttamente dall’Arcangelo nel 493 e oggi patrimonio Unesco — l’arte ha trovato una nuova voce, fatta di carta, cuciture, silenzi e memoria.

Tra le opere esposte, fuori concorso, ha brillato il libro d’artista “Tra storia e silenzi” di Carla Di Pardo, artista di Termoli, che ha saputo trasformare il libro in un corpo vivo, cucito, stratificato, capace di respirare attraverso il bianco. Un bianco che non è neutro, ma carico di senso: è la pietra calcarea di Monte Sant’Angelo, la luce che filtra nella Grotta di San Michele, il silenzio mistico che avvolge quel luogo sacro. Carla ha scelto materiali che portano con sé il tempo — lenzuoli e federe di fine Ottocento, carta fatta a mano, tarlatana — non come semplici supporti, ma come presenze. Tra le pagine, frammenti dorati si rivelano come stille di luce, segni dell’invisibile, tracce di una spiritualità che si fa tangibile.

L’oro, in questo contesto, non è decorazione ma rivelazione, dialoga con il bianco, lo accende, lo eleva. Ogni cucitura è un gesto che ricompone frammenti di storia e di fede, mentre la poesia, presente solo in alcune pagine, si rivela discreta, come un sussurro che accompagna il cammino del lettore.

“Tra storia e silenzi” non vuole raccontare, ma custodire; non cerca di imporsi, ma di trasmettere emozioni. È un luogo da abitare, un tempo da attraversare, un silenzio da ascoltare. In perfetta sintonia con il tema 2025 del festival — “La pietra e il silenzio” — l’opera di Carla Di Pardo invita alla lentezza, alla contemplazione, alla memoria, offrendo un’esperienza artistica che va oltre la forma e tocca l’anima.