Centro diurno per senza dimora, la raccolta solidale

TERMOLI. Parte l’appello della Città invisibile-Faced: «Le scorte del nostro magazzino si sono di nuovo esaurite, e abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare a offrire accoglienza e ristoro alle persone senza dimora che ogni giorno trovano riparo presso il centro diurno di via delle Acacie, a Termoli.

È qui che la solidarietà prende forma concreta, dove un caffè caldo, una colazione semplice, un bicchiere d’acqua diventano gesti di cura e dignità. Per questo vi chiediamo di contribuire con una spesa solidale: servono latte, caffè, dolci e salati per la colazione, bicchieri e bicchierini da caffè monouso, bottigliette d’acqua, vaschette e posate monouso.

Ogni donazione, anche piccola, è preziosa. Questo mese siamo aperti il lunedì e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 11.30, ma potete consegnare la spesa tutti i giorni, all’orario che preferite, in via delle Acacie 4, presso la comunità Il Noce.

Uniti siamo tutto, divisi siamo niente: grazie di cuore per essere parte di questa rete che non lascia indietro nessuno».