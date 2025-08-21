X
giovedì 21 Agosto 2025
Cerca

Centro diurno per senza dimora, la raccolta solidale

  • Redazione
  • Cultura e società

TERMOLI. Parte l’appello della Città invisibile-Faced: «Le scorte del nostro magazzino si sono di nuovo esaurite, e abbiamo bisogno del vostro aiuto per continuare a offrire accoglienza e ristoro alle persone senza dimora che ogni giorno trovano riparo presso il centro diurno di via delle Acacie, a Termoli.

È qui che la solidarietà prende forma concreta, dove un caffè caldo, una colazione semplice, un bicchiere d’acqua diventano gesti di cura e dignità. Per questo vi chiediamo di contribuire con una spesa solidale: servono latte, caffè, dolci e salati per la colazione, bicchieri e bicchierini da caffè monouso, bottigliette d’acqua, vaschette e posate monouso.

Ogni donazione, anche piccola, è preziosa. Questo mese siamo aperti il lunedì e il giovedì mattina dalle 8.30 alle 11.30, ma potete consegnare la spesa tutti i giorni, all’orario che preferite, in via delle Acacie 4, presso la comunità Il Noce.

Uniti siamo tutto, divisi siamo niente: grazie di cuore per essere parte di questa rete che non lascia indietro nessuno».

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.