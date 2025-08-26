Comprare un ecografo per il Camper della Salute, l’obiettivo della Cena di solidarietà

TERMOLI. Stamani, alle ore 10 presso la sede dei Lions Club Termoli Tifernus, sita in via Madonna delle Grazie n. 51 a Termoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Cena di solidarietà prevista per il 3 settembre. L’evento sostiene il progetto “Camper della Salute” promosso dalla Lilt Campobasso, destinando l’intero ricavato all’acquisto di dispositivi diagnostici per allestire un ambulatorio mobile efficiente e all’avanguardia dedicato alla prevenzione tumorale.

Organizzatori e Collaboratori

La cena è organizzata dal Lions Club Termoli Tifernus in collaborazione con più realtà locali tra cui la Misericordia di Termoli, lo chef Nicola Vizzarri del Vizzarri Ristorante, l’associazione San Basso 2.0 rappresentata da Paola Marinucci e l’Associazione Vigili del Fuoco Provinciale di Campobasso, rappresentata stamani da Aldo Ciccone. L’iniziativa gode inoltre della collaborazione delle istituzioni locali, in particolare del Comune di Termoli.

Interventi

Ilio Giordano , presidente del Lions Club Termoli Tifernus, ha illustrato lo spirito della manifestazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le realtà associative locali per dare un supporto concreto alla sanità territoriale.

, presidente del Lions Club Termoli Tifernus, ha illustrato lo spirito della manifestazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le realtà associative locali per dare un supporto concreto alla sanità territoriale. Carmela Franchella, presidente della Lilt Campobasso, ha evidenziato il valore sociale e sanitario del progetto Camper della Salute, un’iniziativa che porta la prevenzione oncologica direttamente nei comuni più piccoli e isolati, facilitando l’accesso ai servizi clinici attraverso un mezzo mobile dedicato. Grazie al camper, è possibile effettuare visite ed esami diagnostici in loco, evitando alle persone lunghe trasferte ospedaliere e attese.

Progetto Camper della Salute

L’attuale progetto, che si basa sul successo di una precedente edizione, è stato potenziato con l’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto che ha raddoppiato la capacità di accompagnamento gratuito dei pazienti (da 4 a 8 persone). La novità di quest’anno riguarda l’arricchimento del camper con dispositivi diagnostici per ecografie mirate (per esempio alla mammella e alla tiroide), permettendo uno screening oncologico precoce direttamente sul territorio.

L’intervento di manutenzione recentemente realizzato ha permesso di rendere il mezzo perfettamente funzionante e pronto per tornare operativo, con un programma di visite che coinvolgerà volontari, medici di medicina generale e amministrazioni comunali al fine di creare una rete capillare di prevenzione.

Aspetti salutistici e sociali

Durante la conferenza è stato ricordato il fortissimo valore della prevenzione oncologica primaria e secondaria, e come iniziative come questa integrino efficacemente i servizi pubblici offerti dalla sanità. Si è inoltre sottolineato il coinvolgimento attivo dei volontari, tra cui Vigili del Fuoco sia in servizio che in quiescenza, che si impegneranno per la buona riuscita dell’evento.

La Cena di Solidarietà

Il ricavato della cena sarà interamente devoluto per sostenere l’acquisto dei dispositivi diagnostici all’avanguardia da integrare nel camper. L’evento si terrà il 3 settembre presso la sede della Misericordia di Termoli. Sarà occasione di raccolta fondi ma anche di incontro e coesione tra le diverse realtà impegnate nella promozione della salute pubblica.

Lo chef Nicola Vizzarri parteciperà all’evento con un menù studiato appositamente con attenzione agli aspetti nutrizionali e salutistici, in linea con il tema della prevenzione.

In sintesi, la conferenza ha messo in luce come la Cena di solidarietà e il progetto Camper della Salute rappresentino un importante esempio di sussidiarietà sociale che permette di portare la prevenzione sanitaria più vicino ai cittadini, specialmente nei comuni più piccoli e isolati, con un impegno concreto e condiviso tra associazioni, istituzioni e volontari.