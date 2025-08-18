Contrada Monte Cucco vince la Corsa delle Botti 2025

CAMPOMARINO. Corsa delle Botti 2025, vince la Contrada Monte Cucco. Grande successo per la seconda edizione della Corsa delle Botti, organizzata dall’Aps Asd Contrada Cliternia in collaborazione con il Comitato delle Contrade, con il patrocinio del Comune di Campomarino e dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la Contrada Monte Cucco, che ha conquistato la prestigiosa “Botte d’Oro” al termine di una gara combattuta e spettacolare. Le contrade partecipanti hanno dato vita a una sfida intensa lungo il percorso cittadino, sostenute dagli applausi e dal tifo caloroso del pubblico presente (foto Gianfranco Verratti).

La manifestazione si è confermata non solo un momento di sport e tradizione, ma anche di aggregazione e valorizzazione delle eccellenze locali. Molto apprezzati gli stand gastronomici e le degustazioni di vini delle cantine molisane, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più partecipata. Grande consenso anche per il programma musicale: il live show della band Scena Muta ha animato la piazza con i grandi successi della musica italiana, mentre la chiusura è stata affidata al dj set di Mister D., che ha accompagnato il pubblico fino a tarda sera.

Con questa seconda edizione, la Corsa delle Botti si conferma un appuntamento di rilievo nel calendario estivo di Nuova Cliternia e dell’intero territorio comunale, capace di coniugare sport, cultura e tradizione popolare.