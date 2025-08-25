Digitali e analogici in gara: velocità e fantasia alla “Scarrucciata”

GUGLIONESI. Non è bastata la pioggia del 3 agosto a fermare l’attesa. Ieri, sotto un sole estivo che ha accompagnato l’intera giornata, la Scarrucciata guglionesana è tornata a correre lungo via Capitano Verri, trasformando la strada in una pista di applausi, risate ed emozioni.

Carretti artigianali, decorati con fantasia e spinti dalla voglia di divertirsi, hanno dato vita a una gara che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. Curve, sorpassi e piccole acrobazie hanno strappato applausi e sorrisi, riportando in scena la magia di un gioco che sa unire grandi e piccoli.

Sul podio assoluto è salito Antonio D’Amario, autentico protagonista della giornata: per lui vittoria generale e primo posto anche nella categoria analogici. Alle sue spalle Antonello Cianci e Donatello Bavota, applauditi per la grinta e la sportività.

Nella categoria digitali il successo è andato a Giacomo Stivaletti, che ha preceduto Giovanni Rea e Gianvincenzo Corbo in una sfida serrata e spettacolare.

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la grande partecipazione: «La Scarrucciata non è solo una gara, è un momento di comunità. Vedere tanta gente sorridere e tifare è la vittoria più bella». Un ritorno al passato, ai giochi semplici, all’aria aperta, quando tutto scorreva lento e senza la frenesia dei tempi moderni, dove l’unica cosa che sfrecciava erano i carretti.

E così, tra il rumore dei cuscinetti, le grida del pubblico e la gioia dei vincitori, Guglionesi ha vissuto una domenica speciale, con il cuore che correva veloce quanto i carretti.