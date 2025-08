Dj set, musica, giochi e cultura: la lunga Notte Bianca di Guglionesi

GUGLIONESI. È tutto pronto per la Notte Bianca a Guglionesi. Le attività commerciali stanno ultimando i preparativi per una serata ricca di eventi, mentre l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonacci invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi.

Dj set, musica dal vivo, street food e tanto altro animeranno le strade guglionesane, a partire da Castellara e lungo tutto viale Regina Margherita. Ma quest’anno l’evento si estende anche alla Villa Sannitica, che ospiterà diverse iniziative e momenti di intrattenimento.

Nel pomeriggio, alle 19, al Centro culturale polivalente “Maria Francesca Massari” (ex Pretura), è prevista la presentazione del libro di Nicolino Del Torto, Storia di Guglionesi tra guerra e rinascita – Fatti e personaggi dal 1943 al 1950. L’incontro, patrocinato dal Comune, vedrà gli interventi di esperti e rappresentanti istituzionali e sarà moderato dall’avvocato Riccardo Vaccaro.

Tra le attrazioni principali della serata spicca la Festa del Mattoncino – Super Edition, con migliaia di mattoncini colorati per costruzioni libere, aree dedicate ai più piccoli, postazioni di Pixel Art e uno staff qualificato a disposizione dei partecipanti.

Non mancheranno inoltre l’area lettura per bambini da 0 a 6 anni nella Villa Sannitica, l’area street food con prodotti locali, animazioni a tema a cura del gruppo “Quelli del Bufu’ I Guje”, esposizioni di auto d’epoca e tuning, e molte altre sorprese.

L’amministrazione Antonacci sottolinea come questa edizione della Notte Bianca rappresenti un’occasione importante per valorizzare il territorio, promuovere la socialità e offrire momenti di svago per tutta la famiglia.