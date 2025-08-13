Dodici anni senza Antonietta Iosue: un ricordo che illumina il cuore

GUGLIONESI. Il 13 agosto segna dodici anni dalla scomparsa di Antonietta Iosue, una presenza preziosa che continua a vivere nei ricordi e nel cuore di chi l’ha conosciuta. Le sue amiche e sorelle di sempre, Stefania e Albertina, vogliono dedicarle un pensiero pieno di affetto e gratitudine.

«Antonietta è stata molto più di un’amica: una compagna di vita, un esempio di forza, dolcezza e gentilezza. Ricordiamo con un sorriso quei pomeriggi trascorsi insieme, fatti di chiacchiere infinite, risate sincere e qualche “pazzia” che solo noi potevamo condividere. Quelle avventure spontanee, i momenti di complicità e la capacità di trovare gioia nelle piccole cose restano impresse nel nostro cuore come ricordi indelebili.

Il suo sorriso contagioso e la sua capacità di ascoltare senza giudicare hanno reso ogni incontro un dono prezioso. Anche a distanza di tanti anni, la sua luce continua a guidarci e a ispirarci, spingendoci a vivere con la stessa passione e leggerezza che lei ha sempre mostrato.

Ricordiamo Antonietta non solo nei momenti importanti, ma soprattutto in quelli quotidiani: nei piccoli gesti, nei sogni condivisi e nelle risate spontanee che ancora risuonano nelle nostre menti. La sua memoria è un tesoro che custodiamo con cura, consapevoli che il suo spirito è sempre accanto a noi, pronto a confortarci e a darci forza nei momenti difficili».

In questo dodicesimo anniversario, Stefania e Alberta vogliono ribadire quanto Antonietta sia viva dentro di loro e quanto manchi ogni giorno. La sua presenza, benché fisicamente assente, è sempre con noi, forte e luminosa.

«Antonietta, il tuo ricordo è eterno, e il tuo amore continua a illuminare il nostro cammino».