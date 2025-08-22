“Dopo la favola” di Alessia Iuliano approda in Sicilia

La scrittrice termolese partecipa al decennale del Centro di Poesia Contemporanea di Catania
TERMOLI. Dopo la tappa cagliaritana, il libro di poesie “Dopo la favola” di Alessia Iuliano giunge in Sicilia, dove l’autrice molisana sarà tra i poeti ospiti dell’Atelier delle Arti, promosso dal Centro di Poesia Contemporanea di Catania con il contributo della Fondazione Sicilia, dal 29 al 31 agosto 2025.
La manifestazione – intitolata “Dove abita da sempre questo abisso di luce” – prende spunto da un verso del poeta e attore Sauro Albisani, che guiderà anche i laboratori di “archeologia della voce” insieme agli ospiti dell’evento.
Durante le giornate dell’Atelier, Alessia Iuliano incontrerà il pubblico, leggendo e condividendo i testi della sua raccolta, in un dialogo aperto sulla poesia e sulla necessità dell’arte.
Il programma, che celebra il decimo anno di attività del Centro, comprende inoltre un’escursione al Parco dell’Etna, momenti di cosmologia e musica dal vivo, per intrecciare poesia, natura e ricerca artistica e umana.
Estratti da “Dopo la favola”, di Alessia Iuliano
Mi hai fatto male
sgretolandomi il corpo
spargendo ovunque la mia voce
fino a fare intorno soltanto silenzio
buchi di memoria
ora mi strappo a morsi la ragione
sono una giostra di dolore
una casa sola d’amore
Felicitazioni
il tuo destino ha un buon odore
di legno e di pane
qualche agrume
nasconde la solitudine
delle cinque portate al pranzo di Natale.
Il tempismo della vanità è tutto qui:
il mio corpo dilaniato,
e tu chiedi perché non abbia fame.