“Dopo la favola” di Alessia Iuliano approda in Sicilia

La scrittrice termolese partecipa al decennale del Centro di Poesia Contemporanea di Catania

TERMOLI. Dopo la tappa cagliaritana, il libro di poesie “Dopo la favola” di Alessia Iuliano giunge in Sicilia, dove l’autrice molisana sarà tra i poeti ospiti dell’Atelier delle Arti, promosso dal Centro di Poesia Contemporanea di Catania con il contributo della Fondazione Sicilia, dal 29 al 31 agosto 2025.

La manifestazione – intitolata “Dove abita da sempre questo abisso di luce” – prende spunto da un verso del poeta e attore Sauro Albisani, che guiderà anche i laboratori di “archeologia della voce” insieme agli ospiti dell’evento.

Durante le giornate dell’Atelier, Alessia Iuliano incontrerà il pubblico, leggendo e condividendo i testi della sua raccolta, in un dialogo aperto sulla poesia e sulla necessità dell’arte.

Il programma, che celebra il decimo anno di attività del Centro, comprende inoltre un’escursione al Parco dell’Etna, momenti di cosmologia e musica dal vivo, per intrecciare poesia, natura e ricerca artistica e umana.

Estratti da “Dopo la favola”, di Alessia Iuliano

Mi hai fatto male

sgretolandomi il corpo

spargendo ovunque la mia voce

fino a fare intorno soltanto silenzio

buchi di memoria

ora mi strappo a morsi la ragione

sono una giostra di dolore

una casa sola d’amore

Felicitazioni

il tuo destino ha un buon odore

di legno e di pane

qualche agrume

nasconde la solitudine

delle cinque portate al pranzo di Natale.

Il tempismo della vanità è tutto qui:

il mio corpo dilaniato,

e tu chiedi perché non abbia fame.