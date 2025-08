“Doppia indagine per il capitano Altieri”, a Termoli il nuovo libro di Rosemy Conoscenti

TERMOLI. Tutto è pronto per la presentazione a Termoli, presso la Sala Consiliare del Comune, domani, mercoledì 6 agosto alle ore 11, del terzo libro della saga del Capitano dei Carabinieri Altieri.

“Il protagonista, di servizio a Termoli, si trova ad affrontare un terzo e intrigantissimo caso delittuoso. Anzi, in questo ultimo capitolo della trilogia i delitti da risolvere sono due e, questa volta, la location non è solo Termoli, ma si sposta anche ad Ameglia, in Liguria, la città natale della scrittrice, che ama follemente la sua terra d’origine — ma che, galeotto fu quel 2007, ora considera Termoli la sua seconda patria”.

Stiamo parlando della scrittrice Rosemy Conoscenti, che presenterà domani il suo nuovo libro dalle tinte gialle: “Doppia Indagine per il Capitano Altieri”.

Rosemy Conoscenti è nata ad Ameglia il 25 ottobre 1959. Laureata in Teologia, ha insegnato Storia delle religioni in vari ordini scolastici. È autrice di raccolte di poesie e romanzi (come Angel, 1953; quarant’anni dopo) e ha iniziato a scrivere fin da bambina, con una predilezione iniziale per la poesia, prima di dedicarsi alla narrativa.

Il suo amore per la scrittura è profondamente legato a Termoli: la città l’ha conquistata fin dal 2007, durante un viaggio con il figlio, spingendola a tornarci e usarla come ambientazione delle sue storie.

Termoli è la location privilegiata dei suoi gialli. I primi due romanzi con protagonista il Capitano Altieri (Intrigo nel borgo e L’insolito caso della pensione Al Pescatore) sono ambientati proprio qui. Nei suoi libri emergono personaggi e scorci reali della città, un omaggio affettivo al luogo che l’ha ispirata.

“Doppia indagine per il Capitano Altieri”, il terzo romanzo con lo stesso protagonista, inizia e torna spesso sul territorio molisano, per poi spostarsi anche in Liguria, ad Ameglia. Pubblicato da Atile Edizioni il 26 marzo 2025, il romanzo racconta due indagini parallele: una a Termoli, relativa a una ragazza scomparsa, e l’altra in Liguria, dove Altieri raggiunge la compagna Giovanna e si trova coinvolto in un secondo caso di omicidio.

L’autrice descrive il romanzo come un giallo all’italiana, dove al centro ci sono le indagini ma anche la cucina, i paesaggi del mare e le ambientazioni reali, con un forte sottotesto sentimentale. Un fil rouge lega ambiente, suspense e romanticismo, un omaggio ai luoghi che ama — Termoli, Tremiti, Ameglia — e un tema costante: la speranza, nonostante la drammaticità degli eventi.

Proprio per il suo amore viscerale verso Termoli, la presentazione del 6 agosto si terrà nella Sala Consiliare del Comune e sarà patrocinata dalla Pro Loco.

Termoli viene così festeggiata come città adottiva e luogo ispiratore delle sue trame.

A moderare e presentare questo terzo lavoro sarà il giornalista di Termolionline, Michele Trombetta, che, grazie all’amicizia nata con l’autrice, compare anche nella trilogia come giornalista amico del Capitano Altieri. Nel romanzo, Altieri si fida molto di lui e spesso gli fornisce preziose informazioni professionali.

Per fortuna, il sottoscritto (Trombetta) assicura che, alla fine, nel giallo non c’entra per altri motivi!

I libri di Rosemy Conoscenti sono distribuiti principalmente da Atile Edizioni e il nuovo giallo è disponibile in molte librerie italiane e online.