“Emozione senza tempo”, Mirella Miglionico espone al Castello Svevo

TERMOLI. Da oggi, domenica 24 agosto, a sabato 30, negli spazi espositivi del Castello Svevo di Termoli, sarà allestita, nelle ore serali. la mostra personale di pittura “Emozione senza tempo”, dell’artista Milena Miglionico. Si allega a corredo una brochure e, per comodità espositiva, anche il testo in essa contenuto, che descrive succintamente le caratteristiche del tema espositivo.

“…oltre il ricordo, oltre il tempo, nei luoghi trasformati, nelle figure passate, in quel vivere perduto, ritrovare la nostra essenza, riconoscerla nella magia dei colori, riviverla attraverso un’emozione…”

La strada dell’espressione artistica, intrapresa inizialmente “a bottega”, è stata incentivata, fin dalle prime esposizioni maturate nell’ambito universitario romano, dal diffuso consenso e dagli ammirati apprezzamenti suscitati dalle combinazioni cromatiche utilizzate dall’artista.

“…dai paesaggi immaginari di Milena Miglionico, intrisi di un indefinito movimento e pervasi da commoventi note romantiche, traspare la profonda sensibilità d’animo dell’artista, che si esprime mediante un dinamico gioco di colori capaci di trasportare l’osservatore in un mondo surreale, con atmosfera nostalgica ed incantata, ove lo scorrere del tempo sembra arrestarsi…” (O. Mormina, ideatrice e realizzatrice del progetto “Nord incontra Sud”).

Nel febbraio 2002, il Comune di Potenza ospita per la prima volta una personale di pittura di Milena Miglionico, offrendo l’incantevole scenario della Cappella dei Celestini. Il Capoluogo lucano ha poi patrocinato altre personali di pittura improntate alla rievocazione di immagini e situazioni di altri tempi, lungo la via della ricerca e dell’espressione artistica di quel modus vivendi, bucolico e lento, che costituisce un filo conduttore del percorso artistico della pittrice.

“Question De Goût, Epicerie Fine Italienne in Paris” ha richiesto nel 2012 alcune opere dell’artista da esporre nei propri locali commerciali siti nella capitale francese.

Altri Enti e Comuni italiani hanno offerto il patrocinio per la realizzazione di mostre personali di pittura: ultimo in ordine di tempo il Comune di Trento, che ha voluto ospitare la mostra personale dell’artista nella prestigiosa sala Thun di Torre Mirana, nel centro storico della città.

“Emozioni senza tempo”, mostra personale ospitata a Termoli nel suggestivo scenario del Castello Svevo dal 24 al 30 agosto 2025, propone, rivisto e ampliato, un tema specifico che, attraverso il calore nostalgico delle rappresentazioni esposte, vuole porre l’accento sui luoghi e sul vivere dei tempi andati della nostra stupenda Italia, che costituiscono il substrato e l’essenza della nostra cultura.