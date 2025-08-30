Ernesto Saquella: pittura, digitale e filosofia in mostra a Termoli

TERMOLI. Sarà inaugurata domenica 31 agosto 2025, alle ore 19, presso la Nuova Officina Solare – Galleria d’Arte Contemporanea (Corso Nazionale 12/A), la mostra “Ernesto Saquella. Opere dal 1984 al 2008”, a cura di Nino Barone. L’esposizione resterà aperta fino al 19 settembre 2025, proponendo un ampio percorso tra i cicli più significativi del pittore e saggista campobassano.

Nato a Campobasso nel 1958 e scomparso prematuramente nel 2008, Ernesto Saquella ha attraversato con grande originalità il panorama artistico contemporaneo. Dopo gli esordi pittorici degli anni Ottanta – con i cicli Città, Apici, Albeggiare e Astrattismo lirico – fu tra i primi in Italia a sperimentare le possibilità offerte dal digitale e dal cyberspazio, aprendo strade nuove all’arte multimediale. Nel 1993 diede vita al ciclo Storyboard, opere interamente concepite al computer che univano immagini, segni tipografici e scrittura manuale, anticipando le odierne logiche ipertestuali.

Il critico Giuseppe Siano, nel catalogo Filosofo per mezzo del colore, ha sottolineato la portata innovativa delle Storyboard, concepite “secondo la logica a celle del computer” e capaci di stimolare il fruitore su più piani, dal concettuale al simbolico. Saquella aveva intuito che l’originalità nell’arte digitale non risiede più nell’oggetto fisico, ma nella memoria informatica che lo genera: ogni stampa, pur provenendo dalla stessa matrice virtuale, diventava unica.

Negli anni successivi l’incontro con l’alchimia rafforzò la sua ricerca simbolica, portandolo a cicli dedicati agli archetipi – dall’albero ai quattro elementi – fino all’ultima opera, Mamozio. Nel 2002 trasformò un antico frantoio settecentesco in una Bottega d’Arte con spazio espositivo, il Quadrato e la Luce Gallery, inteso come vera “Dimora Filosofale” in cui arte e pensiero si intrecciavano.

Accanto alla produzione visiva, Saquella fu anche saggista, autore di testi come Dallo spazio euclideo al ciberspazio, Il pensiero digitale e I Cavalieri del ciberspazio. La sua ultima opera, A regola d’Arte, pubblicata postuma, resta una testimonianza della sua visione sul rapporto tra creatività, tecnologia e futuro.

La mostra di Termoli offrirà l’occasione di ripercorrere oltre vent’anni di attività di un artista che ha saputo coniugare pittura, filosofia e linguaggi digitali, anticipando temi oggi al centro del dibattito culturale.