Festa del grano a San Martino in Pensilis, che successo per la BandAdriatica

SAN MARTINO IN PENSILIS. Successo travolgente per la Festa del grano di San Donato a San Martino in Pensilis: tra tradizione e musica con la BandAdriatica

Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la Festa del grano di San Donato, evento che ha animato Piazza Umberto I di San Martino in Pensilis,il 6 Agosto.

Organizzata con passione, cura e professionalità dall’ Associazione culturale Pro Smip, in collaborazione con il Comune di San Martino in Pensilis, la festa ha saputo coniugare tradizione, cultura popolare e musica, offrendo ai presenti un’ esperienza coinvolgente e autentica. Tra stand gastronomici, prodotti tipici, la festa ha rappresentato un importante momento di valorizzazione delle radici culturali del paese.

A rendere la serata ancora più speciale è stata la straordinaria esibizione della BandAdriatica, noto gruppo musicale leccese che ha infiammato il pubblico con la sua travolgente fusione di sonorità salentine, balcaniche e mediterranee.

Soddisfazione da parte del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo e, dal presidente della Pro Smip, Angelo Minieri, che ha sottolineato l’ importanza di eventi come questo per la promozione culturale e turistica del territorio.

“Un evento che unisce la nostra idea culturale al piacere dello stare insieme”.

Il successo dell’ iniziativa conferma il crescente interesse per gli eventi legati alla cultura rurale e alla riscoperta del patrimonio locale, ponendo le basi per future edizioni sempre più ricche e partecipate.

Con una partecipazione numerosa e appassionata, la Festa del grano di San Donato si conferma così come uno degli appuntamenti più sentiti e riusciti dell’ estate molisana, capace di unire passato e presente in un unico, grande abbraccio culturale.

Viviana De Rosa