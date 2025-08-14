Festa di San Rocco a Petacciato: cena di solidarietà per la parrocchia di Gaza

PETACCIATO. Sabato 16 agosto con inizio alle ore 8 si apriranno i festeggiamenti giubilari in onore del santo patrono di Petacciato. San Rocco, il giovane laico di Montpellier in Francia che sfidando il clima di tensione politico del tempo (stiamo alla metà del ‘300) come quello sanitario (la peste del 1348), compie il suo pellegrinaggio alla volta di Roma per venerare i sepolcri dei santi Pietro e Paolo.

A Roma avrà modo di avere un’udienza dal papa Urbano V che gli riconosce alcuni meriti.

Durante il suo pellegrinaggio Rocco guarirà molti appestati. A Piacenza fu ricoverato in un ospedale per la peste, messo fuori si ritirò in un bosco dove un cane gli portava da mangiare ogni giorno.

Guarito dalla peste il giovane pellegrino proseguì il suo cammino fino a Voghera dove fu confuso per una spia; finirà i suoi giorni in prigione correva l’anno 1379 (secondo la nuova cronologia) da lì il culto si diffuse in tutta Europa. San Rocco è stato invocato soprattutto per i casi di peste che non mancarono per i secoli fino ai nostri giorni.

Alle ore 18.00 il vescovo di Termoli-Larino mons. Claudio Palumbo celebrerà una solenne eucarestia nella rinnovata chiesa parrocchiale; seguirà la processione con la partecipazione di tutte le associazioni presenti sul territorio.

Al termine del programma religioso è prevista una cena di solidarietà. Il menù con prodotti locali (pasta con la ventricina, salsiccia, contorno e anguria a 12 euro) è stato realizzato dai volontari della parrocchia san Rocco e dalle rappresentanze delle associazioni.

Il ricavato della cena di solidarietà sarà devoluto alla parrocchia della santa famiglia di Gaza in Palestina.