Festa di Santa Maria degli Angeli a Termoli: quartiere in festa tra fede e tradizione

TERMOLI. Grande partecipazione e sentita devozione nel quartiere a Sud di Termoli per i festeggiamenti in onore di Santa Maria degli Angeli, patrona della comunità locale. L’intero rione si è stretto attorno alla tradizionale processione, momento centrale della celebrazione religiosa, che ha attraversato le principali vie del quartiere addobbate a festa, tra luminarie, canti mariani e preghiere.

A guidare il corteo, l’effige della Madonna degli Angeli, portata a spalla dai fedeli tra momenti di raccoglimento e commozione. In prima linea, come da tradizione, il parroco don Gabriele Morlacchetti, punto di riferimento spirituale della comunità, che ha invitato i presenti a riscoprire i valori della solidarietà, della condivisione e della speranza. Al suo fianco, il Sindaco di Termoli Nico Balice, accompagnato dal vicesindaco Michele Barile e dagli assessori comunali Vaino, Miele, Cecchi e Cocomazzi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni alla cittadinanza e al mondo parrocchiale.

La processione, seguita da centinaia di fedeli, è stata accompagnata dalle note della banda musicale cittadina Città di Termoli. Tanti i residenti affacciati ai balconi, con coperte e fiori esposti in segno di omaggio alla Vergine.La festa si è concluderà nella sera e notte con un momento conviviale in piazza, tra stand gastronomici, musica dal vivo con il concerto del cantautore Povia e l’immancabile estrazione della lotteria parrocchiale, a conferma di un evento che unisce sacro e profano in un’unica grande cornice di comunità e dopo la mezzanotte i caratteristici fuochi pirotecnici.