Film Commission al varo: il dibattito a MoliseCinema

CASACALENDA. Alle 18.30, presso l’area Parco Cinema di Casacalenda nell’ambito della prestigiosa kermesse Molise Cinema, si terrà un dibattito pubblico dedicato al progetto della Molise Film Commission, una delle iniziative più ambiziose e attese degli ultimi anni per il rilancio dell’audiovisivo nella nostra regione.

“Come lavoratrici e lavoratori dell’industria cinematografica e audiovisiva molisani, attivi sul territorio a livello nazionale e internazionale – si legge in una nota – siamo stati invitati a raccontare un percorso che è nato dal basso ma ha saputo costruire ponti con le istituzioni, coinvolgere energie e competenze solide, e accendere una scintilla di futuro per il Molise”.

A dialogare sul palco, ci saranno: Federico Pommier, patron di Molise Cinema, custode appassionato di questo spazio magico dove il cinema incontra la comunità; L’assessore Fabio Cofelice, Delegato alla Cultura della Regione Molise, che ha sostenuto il progetto credendo nella sua potenza generativa e ascoltando attentamente il gruppo di lavoro composto da : Luca Manes ( Montatore e Regista) Marilena La Ferrara (Amministratrice per produzioni Internazionali) Marco Caldoro (Attore), Simona Di Lemme (Produzione e consulenza legale Film Industry), Gianni Meglio (Organizzatore di Produzione), Maria Laura Pace (Marketing territoriale) Giacomo Di Niro (Aiuto Regista e Produttore Creativo), Pierfrancesco Citriniti (Regista) che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e saranno con una rappresentanza per intervenire.

“Sarà un momento di confronto, sì, ma anche di festa, di riflessione, di orgoglio. Parleremo di come una Film Commission possa diventare motore di sviluppo, bellezza e occupazione, di come il Molise possa smettere di essere soltanto una cartolina e diventare set, laboratorio e casa per produzioni italiane e internazionali. Ci rivolgiamo a cineasti, cittadini, curiosi, studenti, amministratori, turisti, a chi ama le storie e a chi vuole contribuire a scriverne di nuove. Vi aspettiamo numerosi a Casacalenda, perché questo progetto è vostro, è nostro, è di chi crede che anche dalle terre più silenziose possano nascere le rivoluzioni più sorprendenti. La Molise Film Commission è realtà. Ora è tempo di viverla insieme”.