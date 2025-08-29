Gabriella Paduano e Giuseppe La Porta dialogano tra storia, arte e architettura

PROVVIDENTI. Grande successo di pubblico per il convegno “Storia, Arte e Architettura” organizzato dalla storica e professoressa termolese Gabriella Paduano lo scorso 22 agosto, all’interno della sacrestia della chiesa madre di Provvidenti, con il patrocinio del comune.

Il sindaco, l’ingegnere Robert Caporicci, ha ringraziato i relatori per la loro sensibilità e attenzione al piccolo comune scrigno di storia e, in particolare, alla chiesa di Santa Maria Assunta, che nonostante ingenti lavori di restauro è ancora chiusa al culto e alla fruibilità dei turisti.

A dialogare con la professoressa il giovane termolese, il dottor Giuseppe La Porta, esperto di urbanistica ed architettura.

La professoressa ha raccontato la leggenda legata al condottiero cartaginese Annibale, che durante la seconda guerra punica fece di questo luogo il suo deposito di grano, da cui deriverebbe il nome del paese. Ha sostenuto una nuova tesi, molto intrigante, riguardante la scultura di una testa zooforma, appiccicata posticcia su una casa del centro storico: secondo la studiosa si tratta di una raffigurazione della dea sannita del raccolto e della terra, Cerere, che probabilmente a Provvidenti aveva un tempio a lei dedicato.

Inoltre, la Paduano ha descritto alcuni particolari del catasto onciario di Provvidenti del 1742, reperito all’Archivio di Stato di Napoli.

L’intervento del dottor La Porta è stato di carattere storico-architettonico e ha preso avvio dalle più antiche attestazioni dell’esistenza di Provvidenti, ripercorrendo le strade della Tabula Peutingeriana, nella quale si localizzava lungo la Mutatio “ad Pyrum”, tra Gerione e Bovianum. Un insediamento che piantava le sue radici in un contesto territoriale strategico, grazie alla posizione d’altura, alla fertilità dei terreni e alla presenza delle acque sorgive.

Non è di poco conto il passaggio del vicino Tratturo Celano-Foggia, che ha contribuito all’accrescimento perpetuo del villaggio provvidentese, già attivo al tempo della Seconda Guerra Punica, difficilmente riducibile a un semplice insieme di fosse granarie.

Il dottor La Porta ha descritto cronologicamente eventi e fatti, contestualizzati allo stato dell’urbe murata di Provvidenti, concentrandosi sulla storia della chiesa madre di Santa Maria Assunta e del castello baronale, con molteplici reperti, sculture e resti di suppellettili antiche, che hanno fatto da sfondo all’intero evento.

Il viaggio attraverso le cronache dei de Capua, Ajerbo, Cavaniglia e di Sangro ha ripercorso l’andamento del cosiddetto Labirinto Unicursale di Provvidenti, pregevole incisione dal carattere sacro, eseguita durante il medioevo su un concio dell’attuale sacrestia.

Si è parlato anche delle numerose chiese disperse nel territorio, quasi tutte a ridosso del Piano della Croce, che a cinquanta passi dalla Porta della Terra ospitava l’antico Santuario della Madonna della Libera, dai natali misteriosi. Chiesa questa che ricollega i provvidentesi alla devozione per San Barbato, Vescovo di Benevento, da cui scaturì nel VII secolo il culto per la Vergine della Libera.

Gli argomenti trattati nel convegno hanno suscitato particolare interesse tra il pubblico, presente anche il sindaco del comune abruzzese di Tufillo.