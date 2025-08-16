Greta Ferro e Plastic Free: torna la passeggiata ecologica a Termoli

TERMOLI. Termoli si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, la passeggiata ecologica organizzata da Plastic Free Onlus insieme a Greta Ferro. L’appuntamento è fissato per domenica 24 agosto alle ore 17:00, con ritrovo sul Lungomare Nord (SS 16 Adriatica) nei pressi del distributore di benzina Esso.

Greta Ferro, attrice e modella molisana di fama internazionale, da anni impegnata anche in iniziative sociali e culturali, affiancherà nuovamente i volontari Plastic Free in un percorso di pulizia del litorale. La sua partecipazione rappresenta un forte segnale di attenzione verso l’ambiente e un sostegno concreto alla missione dell’associazione.

“Dopo il successo dello scorso anno – dichiara Giuseppe Fabbiano, referente regionale di Plastic Free Onlus – abbiamo desiderato riproporre questo evento e siamo felici che anche Greta Ferro abbia condiviso subito il nostro entusiasmo. La sua sensibilità verso i temi ambientali è un valore aggiunto che ci aiuta a diffondere sempre di più il messaggio di tutela del Pianeta. È bello vedere volti noti scendere in campo e agire insieme ai semplici volontari, dando valore al loro operato e rafforzando il senso di comunità che anima iniziative come questa”.

Per partecipare è necessario registrarsi gratuitamente alla sezione Eventi sul sito www.plasticfreeonlus.it.