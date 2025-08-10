Guardialfiera 2025, Festival d’arte che unisce culture, paesaggio e comunità

GUARDIALFIERA. Da Sofia Cappella, socia dell’associazione Apolonia, giunge l’invito a partecipare al Festival di Guardialfiera.

«Siete tutti invitati: cittadini di ogni età, residenti e forestieri, minoranze linguistiche, turisti e appassionati d’arte a partecipare ad un evento speciale che anima il cuore di Guardialfiera. Tra lago e cielo, in un borgo dalle antiche mura cariche di storia, prenderà vita il Festival dell’Arte in Molise, Guardialfiera 2025.

Questa manifestazione internazionale, in programma per l’estate 2025, vedrà riuniti artisti, ricercatrici, designer e attiviste, pronte a raccontare il mondo con nuovi sguardi e poeticità.

Non si tratta di una semplice rassegna artistica, ma di un vero e proprio laboratorio di vita incentrato su incontri, workshop, dibattiti e creazioni collettive. Qui, la comunità locale diventa co-protagonista del processo artistico. I partecipanti, provenienti da Polonia, Italia e altri paesi europei, daranno vita a installazioni, narrazioni visive e sonore, riflessioni sulla migrazione e la spiritualità, intrecciando arte e scienza in un dialogo consapevole.

Il festival è organizzato dall’Associazione italo-polacca “Apolonia” di Termoli e sostenuto dalla Cancelleria del Senato della Repubblica Polacca. Fondamentale per la riuscita dell’evento è il prezioso contributo del sindaco Vincenzo Tozzi e del consiglio comunale di Guardialfiera, che hanno offerto gli spazi, manifestando altresì una forte volontà di apertura culturale e supporto alla manifestazione, assumendo il ruolo di co-partner locale. Grazie a questa collaborazione, il Festival assume una veste profondamente radicata nella realtà territoriale e sociale del borgo.

Dal 12 al 17 agosto, il festival offrirà una varietà di momenti creativi e di riflessione:

Residenze artistiche site-specific, durante le quali i partecipanti svilupperanno progetti ispirati al contesto locale.

Workshop aperti a tutte le età, finalizzati a creare insieme disegni, collage, fotografie e altre forme artistiche.

Conferenze e dibattiti dedicati al futuro dei piccoli borghi e al ruolo dell’arte nel rapporto tra spazio e comunità.

Una mostra finale con esposizioni collettive e individuali, che celebrerà i risultati del lavoro svolto e sarà aperta al pubblico.

Eventi conviviali, tra cui una festa con musica e degustazioni enogastronomiche locali, e un incontro di chiusura per condividere esperienze e pensare a iniziative future.

Un luogo di incontri e nuove radici

Guardialfiera, con il suo paesaggio suggestivo e la sua storia millenaria, rappresenta il luogo ideale per costruire ponti tra culture e discipline. Il Festival dell’Arte in Molise aspira a diventare un appuntamento ricorrente, capace di rafforzare le relazioni culturali non solo tra Italia e Polonia, valorizzare il territorio tramite l’arte e coinvolgere in modo attivo la comunità locale.

L’impegno congiunto di artisti, ricercatori, organizzatori, istituzioni e autorità locali farà di questo evento un’occasione di crescita culturale e sociale, capace di trasformare Guardialfiera in una fucina di idee, bellezza e collaborazione europea.

NON MANCATE! Vi aspettiamo numerosi!

Artisti e ricercatrici partecipanti

Tra le protagoniste e i protagonisti del festival: Adam Bieniek, Bahaa Bou Kalfouni, Dawid Chrąchol, Dominika Gołębiowska, Michał Gołębiewski, Katarzyna Lewandowska, Aneta Lehmann, Michele Porsia, Mariana Putzolu e Monika Zawadzka».