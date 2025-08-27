Guardialfiera ricorda Madre Caterina Procaccitto

GUARDIALFIERA. “Tre Cittadini Onorari di Guardialfiera”: Pino Alabastro, Francesco D’Episcopo e Antonio Mucciaccio si mescolano, in una fragranza d’umanità, dentro il Salone di Palazzo Loreto. Son lì a compartecipare la conclusione della “Tre giorni” di studi, ispirati alla figura di Madre Caterina Procaccitto da Guardialfiera, nel 60° della sua morte.

La definizione de “La tre giorni” (ingenuamente sgrammaticale) fu coniata a fine anni ’40 dal giovanissimo Girolamo La Penna, Presidente Diocesano di Azione Cattolica. Adolescenti e giovani nel fior degli anni erano costantemente convocati “per tre giorni” e radunati in Seminario a Termoli, a scoprire e a vivere l’esperienza dello star bene insieme e a tutelare il deposito della fede. E tornare, poi, “alle usate cose” con un pieno di nozioni, cognizioni, entusiasmo e speranze.

In simile modo, per intuizione di Antonietta Caruso, si allestisce un’altra “tre giorni”, questa volta per Madre Procaccitto, Badessa al Monastero Benedettino di Eboli e figlia spirituale di Bartolo Longo, il quale verrà Santificato domenica 19 ottobre in San Pietro.

Per il Convegno di Antonietta, giungono a supporto Michele Cicatelli, giornalista, e Peppe Barra del Centro Culturale Studi Storici di Eboli, che, fra scartoffie giallognole nel Monastero Benedettino di Eboli, scova e scopre l’esistenza e la santità di una religiosa insolita che, “con la sua vita carica di virtù umane e cristiane, ha saldato il silenzio delle stelle con il frastuono dei giorni”. Così la soppesò mons. Ivano Licio, postulatore del processo di beatificazione, avviato dalla prelatura di Pompei.

Antonietta presenta al pubblico “La Contessa e la Badessa”, un romanzo raffinato e illustrato; e un macrodipinto con la Monaca “della molisana Guardialfiera”, effigiata in atteggiamento di pensosa compostezza e con un sorriso misterioso e dolcissimo.

Vorrei immaginarmi una telefonata, all’indomani, con mons. Ivano Licio. Come farebbe a non scagliarsi contro di me sulla scarsa sensibilità locale nei riguardi di una simile creatura? Non facciamo chiacchiere: il Dicastero per la Causa dei Santi è implacabile se la fama di santità è assente nel luogo d’origine!

È dunque il momento che il Molise, Guardialfiera e noi suoi figli ci risvegliassimo, accorgendoci di questa minuscola e gigantesca concittadina, anche con gesti continui di appartenenza e sacro orgoglio.

Grazie a Dio, sono già state riconosciute in lei le quattro virtù eroiche cardinali: prudenza, giustizia, fortezza, temperanza; e le tre virtù teologali: fede, speranza, carità. Per la procedura canonica, occorre adesso un miracolo, una guarigione scientificamente inspiegabile, che ci sarà se ci mobilitiamo con una robusta catena di preghiere, affinché Ella possa intercedere presso Dio e ottenere l’atteso segno del Soprannaturale.