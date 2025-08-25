Hip-hop, graffiti e musica: “Sopra l’Onda” anima Termoli

TERMOLI. Dopo 27 anni dalla prima edizione, “Sopra l’Onda – Hip Hop Jam” è tornato a colorare Termoli, diventando nuovamente protagonista della cultura hip-hop, dei graffiti, della musica rap e della breakdance. L’evento si è svolto sabato 23 agosto 2025 in Viale Marinai d’Italia e nel Parco Comunale “Girolamo La Penna” (ingresso di Rio Vivo), animando la città per tutta la giornata.

L’iniziativa, organizzata da Frentania Teatri con il patrocinio del Comune di Termoli, ha visto writer provenienti da tutta Italia trasformare i muri della città in vere e proprie opere d’arte urbana. Anche giovani talenti locali hanno avuto l’opportunità di partecipare, dando vita a un progetto che ha unito arte, inclusione, partecipazione giovanile e riqualificazione urbana.

“Sopra l’Onda” nato nel 1998 dall’idea di tre appassionati di cultura hip-hop – Paolo, Johnny e Antonio – nel corso degli anni ha ospitato artisti di calibro nazionale e internazionale, tra cui Fabri Fibra, Dj Double S, Colle der Fomento, Dj Lugi, Fritz da Cat, Eron, Sharp da New York, 3A Crew da Atlanta, Wany e Blef, diventando un punto di riferimento nel panorama italiano della cultura urbana.

Quest’anno, l’evento ha riportato la creatività sulle mura dove tutto è iniziato, coinvolgendo vecchie e nuove generazioni di appassionati e valorizzando spazi pubblici simbolici della città, trasformandoli in gallerie a cielo aperto.

Durante la giornata si sono susseguite musica, arte e performance dal vivo, con momenti dedicati a writing, rap e breakdance, promuovendo i valori di inclusione, aggregazione e creatività urbana.

Gli organizzatori hanno ringraziato il Comune di Termoli, l’Ufficio Cultura e Turismo, Frentania Teatri e tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione.