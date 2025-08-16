I Cantieri Creativi sperimentano una fiaba resa in forma artistica

TERMOLI. Qual era l’intento della forma artistica “Il risveglio del fuoco” che i Cantieri Creativi hanno eseguito il 10 agosto all’auditorium di Termoli?

Il gruppo ha come tradizione un incontro di arte visiva e poesia che si svolge ogni anno nella serata di San Lorenzo. Il più delle volte l’evento si è realizzato sotto le stelle del giardino della mia casa – che è anche un salotto artistico-letterario e sede dell’associazione – con grande spontaneità dei partecipanti, poeti, musici ed artisti visivi. Pur promuovendo artisti locali, spesso hanno partecipato artisti visivi e della parola già affermati. Due anni fa invece l’incontro ha previsto un concorso internazionale artistico-letterario, i cui 50 finalisti sono pervenuti a Termoli da varie parti d’Italia e alcuni dal Canada, in due momenti distinti: uno per la premiazione, svoltasi ai piedi del castello, l’altra per la presentazione del libro “Borghi in fiaba” un volume illustrato (prodotto dai Cantieri Creativi stessi) che raccoglieva e pubblicava i lavori di tutti i finalisti. Quest’anno eravamo alla XI edizione.

Amo le tradizioni, ma amo anche i cambiamenti. Non temo sperimentare e metterci la faccia nelle mie sperimentazioni. L’ho sempre fatto, sia in architettura, che in pittura, scultura e scrittura, con risultati premiati molte volte. E la performance sui quattro elementi è appunto sperimentale. Chi si aspettava invece una classica pièce teatrale è rimasto deluso.

La performance proposta è una forma di narrativa e di poesia enfatizzata da espressività multimediale, come immagini e suoni, e da un’interpretazione vocale e gestuale, che in alcuni momenti entra anche tra il pubblico. Le danze sottolineano il messaggio racchiuso con l’interpretazione corporea, conferendo potere di significazione del corpo nella sfera linguistica. Una semplicissima fiaba, come l’incontro di Fiammetta con le personificazione dei 4 elementi, i quadri, i video, le frasi che scorrevano sulle immagini, le musiche, la danza si fondano, dando vita alla forma poetica della performance. La narrazione diventa come un incantesimo.

I nostri mezzi tecnici e alcuni interpreti performativi non erano all’altezza del mio intento? (In fondo tutti eravamo volontari e nessun biglietto era previsto). Sì, ma il messaggio credo sia comunque pervenuto. Un messaggio di ritorno alla semplicità, alla natura, alla difesa dell’ambiente, ai valori umani essenziali. Un messaggio che vuole stanare dall’indifferenza verso un mondo ferito, che spetta a noi di guarire. La performance è dunque un invito alla speranza e a fare ciascuno la propria parte per rendere il mondo un posto migliore.

Questo il mio intento in qualità di direttrice artistica. Se qualcuno lo ha colto, mi farebbe piacere se mi scrivesse.

La valorizzazione di un territorio (questo obietto è nello statuto associativo dei Cantieri) significa anche eludere l’esterofilia ad ogni costo e valorizzare le persone di questo luogo, la loro voglia di vivere e di mettersi in gioco (sia se si è giovanissimi o se si arrivati alla pensione) e consentire loro di rispolverare sogni nel cassetto che le circostanze della vita non sempre hanno fatto realizzare a suo tempo. Soprattutto nelle donne, impegnate com’erano nel servizio altrui e nella prosecuzione della specie.

Il fine non è mai la perfezione, ma il senso racchiuso nell’espressività. Dopo tutto, il mio catalogo d’arte s’intitola proprio: “L’armonia delle imperfezioni”. E ne sono fiera.