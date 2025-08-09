I “ragazzi” del ’75 di Guglionesi, eterni fanciulli col cuore vintage

GUGLIONESI. È stato un ritorno intenso alle radici, un tuffo nel passato carico di emozioni e sorrisi. La classe ’75 di Guglionesi si è ritrovata per una giornata che ha unito memoria e gioia, intrecciando momenti di silenzio con altri di allegria, in un equilibrio perfetto tra ricordo e festa.

La mattinata è iniziata nella suggestiva cornice della chiesa di San Nicola, dove la classe ha voluto dedicare un momento speciale a tre amici che non ci sono più: Marco Pelusi, Armando Di Lorenzo e Fiorangelo Della Posta. Il silenzio raccolto e il ricordo condiviso hanno trasformato quel passaggio in un omaggio sentito, un momento in cui l’affetto e la presenza hanno superato le parole. L’atmosfera è stata carica di emozione, e un filo invisibile ha legato tutti in una riflessione profonda sulla vita e sull’importanza del legame che li unisce.

Dopo la messa, il gruppo si è recato presso i cimiteri di Guglionesi e Termoli, dove ha deposto dei fiori sulle tombe dei loro amici, un gesto semplice ma carico di affetto e rispetto, a testimonianza di un legame che va oltre il tempo e la distanza.

Il pomeriggio ha lasciato spazio al calore e alla spensieratezza, con un aperitivo a Guglionesi sulle scalette di Castellara e la cena al Mediterraneo. Momenti autentici, quelli che bastano per rendere indimenticabile un incontro.

Sono i ragazzi del ’75, quelli che hanno vissuto l’infanzia tra cassette registrate, le prime console e pomeriggi spesi a giocare in strada, sempre con un sogno nel cuore.

Sono i ragazzi del ’75, cresciuti con le melodie degli anni ’80 che ancora oggi sanno far battere il cuore, testimoni di un’epoca fatta di amicizia vera e semplici momenti condivisi.

Sono i ragazzi del ’75, portatori di storie di motorini “Ciao”, bigliettini passati di nascosto in classe e prime risate spensierate, simbolo di un tempo che resta per sempre nel cuore.

Sono i ragazzi del ’75, quelli che hanno imparato a vivere con semplicità, tra giochi di strada, lunghe chiacchierate e sogni da inseguire sotto un cielo senza fine.

Perché, quelli del ’75 non invecchiano: si ritrovano, si riconoscono e, ogni volta, tornano ragazzi.