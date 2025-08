Il Festival del Folklore compie 40 anni: sulla “Scalinata” ci sarà il mondo a colori

TERMOLI. Il Festival Internazionale del Folklore e delle Culture Marinare di Termoli compie quarant’anni e, mai come in questa edizione, la Città del Folkore diventa il palcoscenico vivente di uno straordinario abbraccio tra popoli. Tre serate – l’8, il 9 e il 10 agosto 2025 – segnano la vetta di un lungo viaggio fatto di incontri, musica, memoria e orgoglio termolese, sotto il cielo d’estate sulla storica Scalinata del Folklore.

Un Festival, una comunità: il cuore del Mediterraneo

Termoli in questi giorni si trasforma: la scalinata, le strade, le piazze si riempiono di suoni che arrivano da lontano, di danzatori in abiti tradizionali, di sorrisi che annullano le distanze. In ogni angolo senti vibrare la passione degli organizzatori, dei volontari, dei cittadini stessi, consapevoli di vivere una manifestazione che è molto più di uno spettacolo teatrale – è patrimonio orale, scambio, reciproca meraviglia.

Il Festival, ideato e organizzato dal Gruppo Folklorico Marinaro ‘A Shcaffétte con il supporto delle principali istituzioni molisane e nazionali, è la conferma di un’identità forte, capace di aprirsi, di accogliere e di rinnovarsi.

Una vetrina nazionale

Quest’anno la risonanza dell’evento è stata ancora più straordinaria: la recente presentazione su UnoMattina Estate, nella calda diretta di ieri, ha portato Termoli e il suo festival sulle tv di tutto il Paese. Le immagini hanno colpito per la loro autenticità: la folla sulle scale, i colori delle delegazioni internazionali, la voce dei protagonisti che raccontava la bellezza della tradizione. Un riconoscimento importante per una realtà che nel tempo ha saputo mantenersi fedele a se stessa e diventare modello di dialogo, pace, condivisione.

I Grandi Protagonisti

La Repubblica Ceca (Liptal – Folklore Association “Lipta Liptal”)

Vanta una delle storie più antiche tra i gruppi ospiti. Le loro danze spiegano il lavoro agricolo, il raccolto, le usanze pastorali della Valacchia orientale. Trasmettono quella nostalgia tipica delle montagne dei Carpazi, tra melodie spinte dal tipico cimbalom e balli in costumi sgargianti, memoria vivente delle feste comunitarie.

Messico (Città del Messico – Compania de Danza “Mexico Vivo”)

Sono le tinte più accese: i ballerini messicani accendono la scena con energia elettrizzante, tra giri vorticosi, gonne coloratissime, musiche che saltano dalle sonorità azteche alle tradizioni popolari. Sul palco portano la storia e il sacrificio di un popolo fiero, che danza per non dimenticare.

Romania (Turda – Ensemble “Potaissa Turda”)

Tradizioni e giovani, una combinazione vincente. Le danze rumene parlano di Transilvania, di Maramures, di Moldova; raccontano storie d’amore, celebrazione, lavoro, unite da melodie e ritmi che sanno di Balcani. I costumi, ricchi e raffinati, rispecchiano la ricca tradizione tessile locale.

Georgia (Tiblisi – Georgian Folk Dance Ensemble “Tamarisi”)

Dalla terra leggendaria della danza virile e dei duelli acrobatici, i Tamarisi portano uno spettacolo che unisce forza, grazia ed eleganza. Sulle loro coreografie si intrecciano narrazioni di eroi, battaglie storiche e riti antichissimi, per uno dei folk più scenografici al mondo.

Italia – e il calore di casa

Termoli (Gruppo Folklorico Marinaro “’A Shcaffétte”) : padroni di casa, portano sulle spalle la tradizione marinara locale, balli e ritualità legati alle reti, al pescato, alla vita semplice del Borgo Vecchio. La musica e le movenze parlano di un’epoca in cui il mare era tutto.

: padroni di casa, portano sulle spalle la tradizione marinara locale, balli e ritualità legati alle reti, al pescato, alla vita semplice del Borgo Vecchio. La musica e le movenze parlano di un’epoca in cui il mare era tutto. Spigno Saturnia (“Le Contrade”) : la “pacchiana spignese”, le danze d’amore intorno al vinele e l’autenticità di una comunità del Lazio che conserva memoria nei gesti semplici della quotidianità.

: la “pacchiana spignese”, le danze d’amore intorno al vinele e l’autenticità di una comunità del Lazio che conserva memoria nei gesti semplici della quotidianità. Alatri (“Aria di Casa Nostra”): qui il folklore è colore e giovinezza, tra costumi ciociari, canti di lavoro e ballate che hanno fatto il giro del mondo, ambasciatori fiere di una Ciociaria vibrante e genuina.

Le serate: una sequenza di emozioni

8 agosto – prima serata

Romania

Spigno Saturnia

Repubblica Ceca

Georgia

9 agosto – seconda serata

Repubblica Ceca

Alatri

Romania

Messico

10 agosto – serata finale

Termoli

Georgia

Messico

Romania

Repubblica Ceca

Ogni gruppo salirà sul palco per raccontare sé stesso: farsi conoscere, lasciare un segno. La sfilata serale, prevista ogni giorno alle 20.00, sarà il cuore pulsante dell’incontro, con il pubblico che applaude, si emoziona, si riconosce – stranieri e termolesi fusi in un solo abbraccio.

Emozioni e significato: perché questo Festival conta ancora

Il folklore non è solo passato: si rinnova ogni volta che qualcuno canta, balla, ascolta, sorride. Il festival di Termoli ritorna come risposta, non solo al bisogno di svago, ma alla necessità di appartenenza, di pace, di costruzione di ponti in un tempo che spesso divide.

Lo ricorda il sindaco Balice: qui “il folklore è l’anima di ogni comunità, memoria viva trasmessa con orgoglio alle nuove generazioni”, lo sottolineano il vicesindaco Barile e il presidente Senese, ringraziando i protagonisti e il pubblico, “fedelissimo”, che ha saputo riconoscere in questa manifestazione un patrimonio collettivo che va ben oltre i confini della regione.

Ed è per questo che, dopo quarant’anni, la città e il suo festival conquistano la ribalta anche nazionale: la vetrina su UnoMattina Estate di ieri mattina in piazza Duomo è il suggello più sentito e meritato. Nel tripudio di note, passi e applausi, Termoli si conferma “Città del Folklore”, laboratorio di comunità e di futuro.

Il folklore non è mai solo ricordo: è speranza, è incontro, è danza che oltrepassa i confini. Da Termoli, cuore del Molise e del Mediterraneo, l’augurio più grande – possano queste serate restare nei cuori come lampi di bellezza, umanità e pace. Buon festival a tutti!